в чужом пиру похмелье: «Сердце не камень» А.Островского в Малом театре, реж. Владимир Драгунов

«Юрий Мефодьевич, мы живём в жестокое время для нашей страны, против которой развязана третья мировая война. Эта жестокость наиболее беспощадна и разрушительна для всей нашей культуры, в колбе которой Запад выращивает сатанинскими усилиями человекообразного гомункулуса – Хама безродного и бесстыдного. Ныне этот субъект нередко внедряется и в театр – в качестве режиссёра. Основная страсть подобного экземпляра, как у Папанова в «Адьютанте Его Превосходительства»; «изделать экскиримент», вознести себя, неповторимого и «элитного» над национальными традициями, подогнать драматурга-классика под пошлятину и безвкусицу собственных «измышлизмов», изгнать со сцены жизнь Духа и заменить его бешенством вычурной формы и порномиазмами тела. Вы и Ваш театр выситесь над этим патологическим разгулом незыблемой колокольней, русским национальным храмом, откуда разносится над Русью и Европой духовный перезвон истинного искусства. Под этим явственно просматривается изначальная – детская платформа: врожденная тяга к высокой культуре. Изысканный режиссерский и актерский вкус, исповедуемая Вами глубинная, классическая мировая культура могли зародиться и окрепнуть лишь в детстве. Каким оно было – Ваше детство?»

— знаменитое, уже хрестоматийное, вошедшее благодаря медийным ресурсам фейсбука в анналы истории мирового театра интервью худрука Малого свое основное воздействие производит преимущественно формулировками вопросов собеседника, настолько феерическими, что до ответов собственно главного героя не все дочитывают. Между тем как в Москве Юрий Мефодиевич, церковно-славянски выражаясь, обычно базар фильтрует, но сердце не камень, и зауральским просветительским порталам открывает он душу во всей ее арийской чистоте и глубине, например, когда заходит речь о необходимости пополнения репертуара «русского национального храма» спектаклями, посвященными истинно арийским героям, таким как Бисмарк или его «арийский двойник» Столыпин, ну или на худой конец Миклухо-Маклай (см. источник).

Но пока зауральские просветители заняты интервьюированием столпов русской духовности и пьес ни про Бисмарка со Столыпиным, ни даже про Миклухо-Маклая не сочинили, Малый театр ставит что ни попадя, вплоть до итальянского неореалиста де Филиппо и французского педераста Кокто, или даже, совсем скрепя сердце, берется для поправки бюджета за переводные водевили, в которых блистают без перерыва на пост воцерковленные артистки начиная с Ирины Муравьевой, далее везде. Ну и родного Островского тоже не забывают, его названий в афише с избытком, и хрестоматийных, и менее привычных.

«Сердце не камень» — не из числа самых востребованных пьес Островского, но и не сказать что уж совсем неизвестная. У Островского, вообще-то, чего только нет, коли поскрести по сусекам — вплоть до исторических эпопей в стихах об Иване Грозном и т.н. «смутном времени», и дилогию «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» вкупе с «Тушино» лично я ни разу ни на сцене, ни на афише Малого (или какого иного) театра не видал. Тогда как «Сердце не камень», помимо Малого, прямо сейчас идет, скажем, у Калягина в «Et cetera» — ставил Григорий Дитятковский, бабки ходили и ругались, говорят, невозможно смотреть; я сам не смотрел (хотя премьера состоялась в 2014 году) и не уверен, что желал бы убедиться в справедливости бабкиных суждений на личном опыте; спектакль в Малом — тоже относительно свежий, не премьерный, позапрошлогодний, но тут я на «духовный перезвон» повелся, и, конечно, на Бочкарева в главной роли.

Ту же роль в телеэкранизации Леонида Пчелкина 1989 года играл Иннокентий Смоктуновский. Не видя спектакля Дитятковского в «Et cetera», я все-таки могу сравнить, а вернее, волей-неволей сравнивать приходится, от ассоциаций никуда не денешься, позднесоветский, для ТВ снятый фильм — и сегодняшнюю театральную постановку. В фильме, помимо Смокнутовского, снимались Табаков, Гундарева, Невинный, молодой и еще не превратившийся в шута перспективный Садальский, главную героиню играла едва прогремевшая «Интердевочкой» Елена Яковлева, и образ богомолки-благотворительницы, преданной жены, но и женщины с еще не до конца угасшими при старике-супруге надеждами, на контрасте с «интердевочкой» оказывался необычайно сильным, при том что преувеличивать достоинства пчелкинской картины тоже ни к чему. А все же фильм запомнился, и по нему с детства мне запомнилась пьеса, не только в общих чертах сюжета и силуэтно обрисованных характеров, но (может таковы особенности моей памяти) в мелких деталях, выражениях, словечках. Настолько ярко, «сочно» они звучали в устах Гундаревой или Невинного — вроде второстепенных персонажей, а врезались в сознание их реплики дословно. И до сих пор я повседневном речевом обиходе нередко цитирую при случае «она мою препорцию знает» или «неизглаголанно много».

Так вот при самом поверхностном приближении к спектаклю Малого обнаруживается, что тех самых «вкусных», острых «островских» словечек в «духовном перезвоне незыблемой колокольни» слыхом не слыхать! О «препорции» речь не заходит, поскольку из спектакля, то есть из пьесы родного Островского, вымаран полностью персонаж, пусть необязательный на первый взгляд по сюжету, но колоритный и, главное, «народный» — прислуживающая гостям старуха-ключница Огуревна; в результате Аполлинарию Панфиловну, любительницу пить чай «с прибавлением», потчует из собственных рук хозяйка дома Вера Филипповна, а она, по своей реплике, и вовсе не знает, кого чем угощать, и подавно ей не до «препорции». Однако «странник» Иннокентий в спектакле остался, и на первый взгляд его типаж соответствует авторским указаниям, но полностью купирован его монолог в начале 2-го акта, из-за чего фигура Иннокентия оказывается одномерной, лишенной многогранности, а прежде всего комедийных обертонов, не по-островски зловещей (а вспомнить Вячеслава Невинного в той же роли, а?!). Да и остальные будто не Островского персонажи, а, к примеру, Горького.

Вообще «Сердце не камень» и некоторые другие поздние вещи Островского называют «печальными комедиями», но здесь комедия предстает не печальной, а мрачной, унылой, «горькой». И очень хочется, велико искушение увидеть в этом режиссерское «решение», которое при надлежащем воплощении могло бы вывести нынешнюю интерпретацию пьесы в круг событийных, знаковых примеров обращения к Островскому — да какое там… Это не «горький» Островский, а Островский прогорклый, и вся его «горчинка» — от небрежного обращения, от неумелого хранения и не желания использовать богатые запасы по прямому назначению. Казалось бы — и оформление сцены Марии Рыбасовой, очевидно выдержанное не в стилистике эпохи Островского, но приближенное к модерну (обтекаемые арочные формы, дизайн фальшивых витражных — на картонке — росписей), в том же духе выполненные костюмы Оксаны Ярмольник (ну никак не из купеческого быта 1870-х годов) сближают спектакль Малого с тенденцией видеть в Островском предтечу Чехова и Горького — но, похоже, «все возможные совпадения случайны». Иначе как примириться с тем, что каждую рюмку Аполлинарии Панфиловны одухотворенный зал встречает и провожает бурными продолжительными аплодисментами, внимательно подмечая, что сама соблюдая «препорцию», Аполлинария Панфилова разумно «повышает градус», от бутылки «мадерки» переходя к графинчику чего-то явно более крепкого, «для куражу». Так что с «куражом» у Драгунова вроде порядок, а вот с содержательностью не ладится.

Вряд ли кому в голову придет мало-мальски всерьез обсуждать «особенности почерка» режиссера Владимира Драгунова — для театрального сообщества такой режиссер официально не существует, как и остальные штатные постановщики Малого. Но я для себя отмечаю не впервые, что и Драгунову присущи некоторые особенности, выделяющие его из ряда коллег по «русскому национальному храму», с Бейлисом или Ивановым его не путаю. В отличие от склонного к пошлячеству на пустом месте Бейлиса у Драгунова определенно элементарный вкус в наличии, при этом он не столь примитивно мыслит, как Иванов; спектакли Драгунова, как правило, содержат в себе некую идею, другой вопрос, что эта за идея и какими средствами Драгунов ее доносит со сцены. Ожидать, что Драгунов в Островском откроет «горькие» подтексты — дохлый номер, Драгунов подтекстов не видит вовсе, и это не случайная ошибка конкретной постановки, такова особенность его, с позволения сказать, «режиссерского» метода. Она наиболее наглядно проявилась в премьере десятилетней давности «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», по еще менее, чем «Сердце не камень», популярной пьесе, «исторической хронике» Островского. Там сбежавший от безысходности тогдашнего театра им. Станиславского в Малый (променял шило на мыло) Борис Невзоров, играя Василия Шуйского, с подачи Драгунова произносил монолог своего персонажа, написанный драматургом как откровенный апофеоз политической демагогии, доходящий (в тексте оригинала) до шутовства, до юродства, абсолютно на голубом глазу, с резонерским пафосом — и аплодисменты срывал не меньшие, чем опрокидывающая рюмку за рюмкой Аполлинария Панфиловна в «Сердце не камень».

Вот и «печальную комедию» Владимир Драгунов, игнорируя авторские парадоксы, прочитывает так, как если бы персонажи Островского все и всегда говорили только то, что думают в действительности, не оставляя, даже не предполагая зазора между истинными намерениями лица и декларацией, разматывая пьесу классика словно рулон туалетной бумаги, бездумно и поспешно. Ну да, положим, не в режиссуре сила Малого — однако, что совсем печально (печальная комедия…), актеры работают на том же уровне, не исключая и Василия Бочкарева. Безусловно, в сравнении с убогим юродством, до которого Бочкарев вместе с режиссером Антоном Яковлевым опускает своего Фому Фомича в инсценировке «Села Степанчикова…» Достоевского, тут его Каркунов приближается к замечательным ролям, сыгранным актером в постановках Женовача. Вообще Бочкарев не в безвоздушном же пространстве обитает, он знает, и не понаслышке, о существовании каких-то еще театров, режиссеров — недавно был членом жюри «Золотой маски», видел там и пьесы Беккета в воплощении Волкострелова (а это и для более привычных к подобному мероприятию зрителей — непростое испытание!), и много чего еще, да и сверх повышенных комсомольских обязательств Бочкарев не полностью выпадает из театрального процесса, с удивлением я наблюдал его на прогоне богомоловских «Мушкетеров»! Понятно, что Бочкарев, окруженный семейством, в эйфорию не впадал, а наоборот, не скрывая страданий, терпел происходящее, зажевывая действо конфетами, но пережил оба антракта и на третьем действии, достав мобильник, стал на него фотографировать известных артистов — то есть (сердце не камень!) человек так или иначе следит за прогрессом, не при лучине пьесы разучивает. Вот бы и явил свету достойный образец «изысканного актерского вкуса», пускай не вдохновляясь увиденным у Волкострелова и Богомолова, но в пику им давая пример достойной альтернативы, не пробавляясь посредственным лицедейством, грубым наигрышем, как с унынием приходится теперь наблюдать.

Впрочем, мужские образы в «Сердце не камень» еще куда-то годятся, и не один Каркунов-Бочкарев. Приказчик Ераст в исполнении — на своем уровне точная и зрелая работа Василия Зотова — сближающая образ Ераста с множеством подобных у Островского типов благонамеренных, но слабохарактерных молодых людей. Эксцентрика Глеба Подгородинского в роли племянника Константина Лукича, к сожалению, целиком держится на давно прилипших к актеру штампах, но по крайней мере это собственные, хотя и бэушные наработки, не пародия, не с чужого плеча. В чисто фарсовом ключе разыгран Владимиром Дубровским кум Исай Данилыч — грубо, туповато, но достаточно эффектно и с попаданием в общий тон постановки (вот то, что в Малый от Гинкаса перебежал Дубровский-младший и пропал с концами — это непростительно, а старшему дай бог здоровья и долгих лет). Служебный персонаж, человек в доме Потап Потапыча, получая несколько полновесных реплик, не берет выше «кушать подано», а еще его почему-то зовут именем актера, Станислав (Сошников), хотя в пьесе, по-моему, таких указаний нет. Но все-таки, даром что об ансамбле при таком разномастном составе и разностилье исполнительских манер говорить не приходится, мужская половина смотрится более выигрышно, потому что женские роли отсутствуют как факт: что Вера Филипповна-Лидия Милюзина, жена Каркунова, что ее «темный двойник» (символический «черный лебедь» в структуре пьесы Островского) Ольга Дмитриевна, супруга Константина Лукича — две одинаково безликие жерди; Аполлинария Панфиловна у Ирины Жеряковой, пока в последнем акте не начнет запоздало комиковать и пленять аудиторию примитивными упражнениями с рюмкой, тоже имеет бледный вид — зацепиться не за что: стерильный, бесцветный, пластмассовый, дежурный «Островский в доме Островского».

При этом нельзя сказать, что в постановке Драгунова начисто отсутствует след режиссерских амбиций или сегодняшних идейных веяний. Если в конце 1980-х Леонид Пчелкин заканчивал свою телеэкранизацию на лирической ноте, темой силы несгибаемого женского характера («замуж я пойду!»), то в премьере 2015 года Драгунов на первый план под занавес выводит отнюдь не Веру Филипповну, напротив: Милюзина послушно уходит вглубь, оставляя на авансцене Бочкарева в истовой — на грани истерики, эпилептического припадка (Фома Фомич!!!) — покаянной молитве, которая при сдвигающемся занавесе и заключает высокодуховное мероприятие под катарсические овации, заглушающие неразборчивую и мало кому интересную молитвенную скороговорку.

Недавно пересматривал «Лес» Серебренникова» с новым составом (Молочников в роли гимназиста-жениха Буланова) и при том что к Серебренникову в его нынешнем статусе у меня тоже отношение не самое трепетное, пережил настоящий восторг, до того текст Островского, абсолютно подлинный, буквально воспроизведенный, звучит со сцены МХТ современно, живо, доходчиво, точно попадая именно во все те цели, в которые метил автор.

В Малом же театре кастрированный, расчлененный Островский низведен до пресного водевильчика с пошлой, убогой моралью по нынешней православной моде, на уровне «возвращается муж из командировки — и сразу за молитву». Не хочу сказать, что «Сердце не камень» Драгунова с Бочкаревым — нечто ужасное, это не ужасно, это смотрибельно, достаточно качественно и местами даже в своем роде любопытно (хотя я в таких случаях предпочитаю ржачный трэш в духе доронинского МХАТа); наверняка один из немногих удачных спектаклей в активном репертуаре Малого (уж если Ямпольская обплевалась после «Восьми любящих женщин», ничего кроме бездуховности там не обнаружив — дело, значит, пахнет керосином, «ямпольскому» чутью на русскую духовностью как не доверять?), опять же Островский, опять же Бочкарев, и пускай будет, как будет Театр Луны, МХАТ им. Горького, «Гоголь-центр» и что угодно (кроме Додина, пусть будет все, но пусть не будет Додина); иногда же хочется ради разнообразия услышать и перезвон незыблемой колокольни, ведь сердце не камень, бедность не порок, грех да беда на кого не живет, а не в свои сани не садись — все верно, вопросов нет, кроме разве что одного: каким оно было, ваше детство?