Самое разное

«САМОЕ ВАЖНОЕ», Е.Каменькович, МАСТЕРСКАЯ ФОМЕНКО, 2006г. (7)

Читать это (роман Шишкина «Венерин волос») я бы не стал. А спектакль посмотрел с удовольствием.

Текст – набор общих мест из 90-х годов, да еще в специфическом варианте перманентной эмиграции. В содержательном плане спектакль не выходит за рамки иллюстраций к роману — на видео рекламная Швейцария, в тексте антирекламная Россия. В сюжетном плане распадается на отрывки, женские линии возникают из ниоткуда и ничем не заканчиваются. Получились этюды и импровизации, как и написано в подзаголовке, они сохраняются живыми вот уже 10 лет благодаря актерам. Тут весь ансамбль хорош, и вместе и по-отдельности – несколько контрастных коротких ролей у Кутеповых, длинная роль у Джабраиловой, яркие эпизоды у Моцкуса и Крылова, да и лицо от автора (Верховых) вышло таким узнаваемым «хорошим лицом».

Даже лобовое столкновение России и Швейцарии в сцене допроса белорусского беженца сыграно с актерским драйвом и живыми подробностями избыточными для рекламного ролика «два мира — два Шапиро». Эта сцена (Верховых-Моцкус-Ксения Кутепова), а также несколько взрослых монологов Изабеллы (Джабраилова) и кульминация темы Венеры монолог Царевны-лягушки (Полина Кутепова) врезаются в память поглубже, чем просто этюды тряпочки, хороводики, веночки в привычной фоменковской кукольной мотыльковой манере.