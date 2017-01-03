Прощай 2016-й театральный

Последнее театральное впечатление ушедшего года получил 30-го декабря. Совсем не новогоднее, но положительное. Качественный театр драматурга Артура Миллера, режиссера Леонида Хейфеца и актеров театра Маяковского очень достойно завершил 2016-й год.

«ВСЕ МОИ СЫНОВЬЯ», Л.Хейфец, ТЕАТР им.МАЯКОВСКОГО, 2016г. (7)

Первое, на что обращаешь внимание — сценография Владимира Арефьева. Очень выразительно. Ветви и сучья поваленного дерева загромождают сцену – двор загородного дома. Отсылает к «Иванову» Бутусова, идеально годится в виде макета на выставке театральных художников, но создает много неудобств актерам. Образно, хотя и прямолинейно – недавняя война (вторая мировая) заключает в себе нерешенный драматический конфликт, который нависал и вдруг обвалился, прорвался в мирную жизнь. Он взрывает благополучие, мешает, царапает и ранит.

Пьеса Артура Миллера – американский эквивалент «Вечно живых» Виктора Розова. Пьесы написаны ровесниками, примерно в одно время – в 40-е годы прошлого века, о второй мировой войне на фронте и в тылу. И пусть Миллер не воевал сам, как Розов, а работал корреспондентом на военной верфи, его занимала та же проблема – пока одни воевали и погибали, другие обогащались, это взгляд молодых идеалистов, вернувшихся с войны. В пьесах есть даже некоторые сюжетные параллели (главное событие, остающееся «за кадром» – гибель сына на фронте) и сходная расстановка героев (его девушка выходит замуж за его брата). Но главное сходство даже не в сюжетных построениях, а в самом фундаменте – и там и там война берется за нравственную точку отсчета, за момент истины. Она проявляет высокий идеализм в одних и низкий материализм в других. В общем, всё по пословице «кому война, а кому мать родна, дурак навоюется, умный обогатится».

Америка очень обогатилась и усилилась за время той войны, вышла в сверхдержавы, правда за это пришлось заплатить жизнями своих сыновей. В этом главная аллегория. Миллер раскрывает эту мысль драматургически, разыгрывает среди персонажей, членов одной семьи и их соседей. Он обостряет конфликт искусственно (в «Вечно живых» тыловики по крайней мере не виноваты в гибели Бориса, а здесь есть и непосредственная вина). Действие сжато рамками классического «единства времени и места». Но потеряв в правдоподобии драматург выигрывает в обобщении, за счет обращения к древним мифам, к Кроносу пожирающему «всех своих сыновей».

Спектакль начинает с летней, мирной расслабленности, очень долго разворачивается экспозиция, «болезнь критика» настигает зрителя и клонит в сон. Однако к концу первого действия интрига все-таки завязывается.

Второе действие вышло напряженным, драматичным, с открытым конфликтом, тут уж публика сидит как вкопанная. И этот открытый конфликт вносит новый персонаж. Лучшая из актерских работ спектакля — Евгений Матвеев в роли Джорджа Дивера. Персонаж очень необычный и очень «миллеровский», гость из другого мира (никакой явной мистики тут нет, но нечто подобное угадывается в этой пьесе, как и в «Цене» в образе оценщика Соломона). И режиссер вместе с актером всё это точно угадали, решили роль именно так, подчеркнули «нездешность» и костюмом и манерой игры — человек в черном, намного более резкий и жесткий, заряженный на конфликт.

Джордж — «человек вернувшийся» (в места своего счастливого детства, к добрым соседям). Почерневший, поседевший, пепельный, сгоревший на чужбине. Он является словно призрак, призрак прошлого или посланец призрака — «стрелочника», которого упекли в тюрьму, или того пропавшего на войне сына, которого они ждут (ждут, что он НЕ придет и не предьявит), сразу возникает параллель с завязкой другого спектакля Бутусова, «Барабаны в ночи».

Молодое поколения представляют еще два персонажа, вот они не так четко очерчены. Полина Лазарева играет первый план — material girl, а по сюжету ее героиня знает больше всех и постоянно носит это знание у себя в кармане, вот этот второй план надо было показать, хотя бы намеком. Алексей Фатеев спотыкается на фразе «я командовал взводом» (а я не поверил). И в целом его герой самый неопределенный.

Старшее поколение более убедительно. В роли отца-Кроноса Виктор Запорожский – весь в белом, светится богатством и уверенностью. Он вальяжный, мягкий, даже добродушный (до поры до времени) – акула капитализма на отдыхе. В роли матери Ольга Прокофьева – интересно смотреть на известную актрису в развернутой, драматичной роли и не видеть ни одного знакомого приема, не слышать ни одной знакомой интонации.