Продолжение уральских колядок

Семь запланированных походов на гастроли Коляда-театра закончились и даже пожалел, что не взял билет на что-то еще. Но тут возникло совершенно незапланированное продолжение. Отменили спектакль в Мастерской Женовача в ГИТИСе и я оказался на спектакле ученика Коляды Василия Сигарева.

«ВИЙ», В.Сигарев, ТЕАТР п/у ТАБАКОВА, Москва, 2015г. (8)

Закалка для театрального зрителя – из жара в холод. Театр Сигарева совсем не похож на театр Коляды, скорее противоположен. Замедленный, темный, холодный. Вместо шумной экспрессии тихая депрессия. Театр Коляды на зрителя выплескивается, театр Сигарева зрителя втягивает. Противоположен не только по зрительским ощущениям, но и по отношениям с классикой. Коляда сохраняет классическое ядро и надстраивает свою оболочку. Сигарев классикой пользуется по-касательной, в случае с «Вием» он сочинил собственную историю (историю группового изнасилования происходящую здесь/сейчас) и снабдил ее перекличками с героями и сюжетными ходами Гоголя. И Вий у Сигарева свой, совсем не такой, как у Гоголя (но очень убедительный по смыслу и выразительный театрально).

Гоголевский Днепр из этого хутора действительно не виден. Действие происходит в КПЗ, в бредовом сознании арестованного. Злые следователи представляются ему казаками (Явтух – Дмитирий Бродецкий, Дорош – Евгений Миллер и два молодых подручных), надзирательница – бабой с хутора (Яна Сексте), добрый следователь-начальник — сотником (Роза Хайрулина). Визит в морг и «очная ставка» с трупом растягивается в три ночи у тела Панночки (Яна Троянова). Дружки-соучастники представляются ему бурсаками — один утонул (Алексей Князев), другой явился с повинной (Денис Парамонов).

В главной роли Хомы-Вия Андрей Фомин. Актер, когда-то изображавший жертву в спектакле Серебренникова, потом сыгравший Аркадия Кирсанова в спектакле Богомолова, здесь продолжает свою тему – героя нашего времени молодого и неопределенного, маленького-человека-без-свойств. Он играет преступника, которого мучает страх (мучает сильно, так что сводит с ума), но не мучает совесть.