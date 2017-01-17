свет конца: «Процесс» Ф.Кафки в театре им. Ермоловой, реж. Алексей Левинский

На сцене выстроен разноуровневый подиум из кубиков неодинаковой высоты с полукруглыми подвальными решетчатыми оконцами у основания, вызывающими ассоциацию с тюремными казематами. Между тем Левинского социально-политический, сатирический аспект «Процесса», кажется, не интересовал вовсе, ну если только в аспекте «сатиры нравов», да и то — не слишком. Это довольно неожиданно, поскольку «Процесс», при всей глубине его экзистенциальных подтекстов, в театре так или иначе, по крайней мере на поверхностном уровне, превращают в политическую притчу о несвободе индивида в тоталитарном государстве, так было и табакерочном спектакле Богомолова, так же, хотя в совершенно иной стилистике и с другими содержательными задачами, в новосибирской постановке Кулябина. То же наблюдалось и в «Замке» Любимова на Таганке, но это было как раз понятно и предсказуемо.

У Левинского, как это ему свойственно, не педалируется экзистенциальный ужас происходящего, герой не испытывает страха, а лишь легкое недоумение — и так до самого финала, когда нарядные «стражники», те же, что в прологе приходили Йозефа К. «арестовывать», только теперь в строгих костюмах и цилиндрах, отведут его на «казнь» и — картинная поза, картонный меч — наскоро свершат предначертанное. «В каком театре вы играете?» — только и успеет сказать подследственный, осужденный. Меланхолический фарс — фирменный стиль Левинского. Трудно принять и согласиться, что именно такая стилистика — оптимальная при обращении к Кафке, а Кафка — наиболее удобный автор для подобного театрального метода. Поначалу, да и далее тоже, спектакль подобен «читке» по внешним, формальным признакам — но так почти всегда у Левинского, никто не «играет», начиная с исполнителя роли Йозефа К., Антона Колесникова: субтильный, хрупкий, во всех смыслах маленький, во любом отношении обыкновенный человек, он как будто до самой развязки не понимает, что происходящее с ним — по-настоящему, всерьез.

Правда, стремительная в пересказе первых глав, к концу инсценировка становится многословной, тяжеловесной (эпизоды ближе к финалу, особенно отказ от адвоката и встреча с капелланом); легкость иронии утрачивает, а содержательной весомости не набирает даже за счет включения в композицию текста крошечного рассказика Кафки «Железнодорожные пассажиры» (1917), чья притчевая сюрреалистическая образность позднее, уже после Второй мировой войны, вдохновила Дюрренматта на новеллу «Туннель» — как и остальной авторский текст, рассказ звучит, записанный на фонограмму, как будто из громкоговорителя, начитанный, если я не ошибся с распознаванием голоса (у меня с этим плохо, сложно) самим Алексеем Левинским: