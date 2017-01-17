Германн капут: «Пиковая дама» по А.Пушкину, «Коляда-театр», реж. Николай Коляда

Даже для некоторых истинноверующих колядафанатов «Пиковая дама» оказалась испытанием на пределе возможностей — что ж говорить обо мне? Хотя ничего в этом спектакле нет такого, что было бы незнакомо по предыдущим десятилетиям творчества Коляды, режиссерского и литературного, а он же, разумеется (о чем предупреждает «честно», вернее, как бы с иронией) и есть «настоящий» автор «Пиковой дамы». Сюжет пушкинский в пьесе Коляды, положим, временами угадывается, но он-то как раз всем известен и малоинтересен. Коляда отталкивается от того, что Германн был «из обрусевших немцев», ссылаясь, однако, на Пушкина. Напрасный труд, тем более, что из не слишком обрусевших, как видно — поначалу герой Олега Ягодина (после трех с половиной часов «Чайки» Ташимова по соседству еще столько же оттрубивший в «Пиковой даме» — вот уж где предел возможностей!) едва-едва складывает русские слова в сколько-нибудь связные высказывания. Впрочем, с Колядой примерно то же происходит. Высказывается он в «Пиковой даме» не столько об игре, о терзающих человеческую душу демонов, сколько на предмет более приземленный, но и более, особенно нынче, актуальный, а именно — в духе «что русскому здорово, то немцу смерть».

Коляда подчеркивает, что два года прожил в Германии и в совершенстве владеет немецким, потому и написал пьесу на двух языках сразу, но так остроумно и тонко, что всем все понятно. Всерьез он так к себе относится или иронизирует над собой (хотелось бы надеяться, что последнее возможно), но пусть в зале позади и слышен ропот типа «ты понимаешь по-немецки? что они говорят?», расчет тут явно не на полиглотов, а как раз наоборот, и непонимание, недопонимание; попытки общаться и мыслить на разных языках — часть авторского замысла. Казарменная Россия представлена лихими офицерами в кожаных жилетках на голое тело и девицами в вечерних платьях из последней коллекции ближайшего райпо, с ленточками на руках, в общем, все нарядны и веселы. Невесел только Германн, укутанный в шубейку и пуховый платок, в белых валенках и шапке-ушанке, да еще, на случай, для полноты образа — в очках: немчик замерзает на руси, и русь эту дикую ненавидит словно из обиды, что всем здесь хорошо, кроме него. Впрочем, не всем — недовольна также и графиня. Лет ей много, а она продолжает невеститься, кровь горяча и кутается раскрашенная старуха не в меха, а в немыслимой пышности свадебное платье, что не мешает ей, однако, обращаться в мыслях не к будущему, а к прошлому, вспоминать графа Сен-Жермена — и Германию, благо и граф, оказывается, был не француз, но немец, и он же — Вечный Жид (ну так у Коляды). При старухе — молодуха Лиза, пышнотелая и тоже, надо сказать, не первой свежести. А ведь для немцев главное — «свежесть», «фриш», как подчеркивается через слово персонажами пьесы.

Вообще для пущей доходчивости в пьесе подчеркивается все, что автор Коляда считает важным, и до того навязчиво, что физически невмоготу, нестерпимо делается. Основной предмет театральной игры в спектакле — трехлитровые банки с разноцветной пенистой бурдой, чистящее-освежающее средство. Правила игры, надо сказать, те же, что обычно у Коляды — артисты водят хороводы и ручейки, выстраиваются в пирамиды и каре, трясут руками, ногами и банками с пенящейся вонючей гадостью. Главные герои еще и носят упомянутое средство в склянках на шее, занюхивая горечь существования: ну хоть не пьют они этот «боярышник» (боженька русским не велит, лишь нюхать разрешает) — и то легче, казалось бы. Ан нет, не легче, судя по результату. А уж когда во втором акте, в момент смерти графини, Ягодин банку с «очистителем» с размаху бьет об сцену — да, это эффект.. И затем, пока «отпевают тело графини» (так в тексте у Коляды), химсредство окуривают натуральным ладаном — думаешь: уж лучше б они метиловый спирт пили, всяко здоровее.

Однако внешняя сторона для Коляда-театра — некий стилистический стандарт, универсальный для любого материала, будь то Пушкин, Шекспир или сам Коляда. Конкретно же в «Пиковой даме» ее двуязычие предполагает конфликт между условной «европейской» Германией и «русской» Россией. С бесконечным переливанием химиката из пустого в порожнее, с пространными монологами на эту тему, от которых у меня сводило челюсть, а Германн сошел с ума, да и немудрено. Под конец несчастный уже не понимает, немец он или русский, говорит на русском — а это немецкий, никто не разумеет его слов, а «по-русски», то бишь по-немецки, разучился… Я только не догнал — а зачем, в принципе, говорить, когда можно плясать и петь, как это происходит в любом спектакле Коляды, но в «Пиковой даме» доведено до непереносимой дозы, удвоенной, смертельной: по-немецки и по-русски, по два раза, артисты пляшут под «Либе Августин» и под «Дойче солдатен», и с тем же рвением под «Ночь светла» и «Утро туманное» — трек-лист неполный, он намного шире — вплоть до 7-й симфонии Бетховена.