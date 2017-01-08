и у звезды учись: «Мандельштам. Век-волкодав» в «Гоголь-центре», реж. Антон Адасинский

Лучшая актерская работа Чулпан Хаматовой со времен «Голой пионерки» и «Антония & Клеопатры», однозначно самый удачный — пока что, среди трех из пяти запланированных — опусов проекта «Звезда, и может быть, самый интересный спектакль в активном репертуаре «Гоголь-центра». Чего я не ожидал, потому что предыдущие работы Адасинского неизменно разочаровывали, а «Век-волкодав» не просто приятно удивляет, но способен потрясти по-настоящему.

Все тот же, уже привычный пятиконечный «подиум», из-под которого вылезают какие-то хтонические чудища, живые мертвецы, зомби, напомнил мне самый страшный из виденных когда-либо «фильмов ужасов» — «Люди под лестницей» Уэса Крейвена. Два главных «парных» героя — и массовка, но и герои, и безликие, неиндивидуализированные персонажи в выходных данных обозначены длинной цепочкой метафорических, заранее, по правде говоря, вызывающих подозрение своей претенциозностью наименований. Однако если не привязываться к словам — можно увидеть очень простую в сущности, историю, а точнее, зафиксированный и продленный во времени момент расставания тела с душой, когда душа уже отделилась, «выделилась», но окончательно тело еще не покинула. В персонаже с мертвецкой биркой на руке, обмазанном глиной-«грязью» и обмотанном, словно мумия, рваным тряпьем (не узнал Филиппа Авдеева, а на премьере эту роль, говорят, играл сам Антон Адасинский, но теперь он только на поклоны выходил) без подсказки легко опознать затравленного, погибающего заключенного Мандельштама, которому посвящена постановка, в сопутствующей ему фигуре (Чулпан Хаматова) — и Н.Я.Мандельштам, вернее, ускользающее воспоминание о ней в сознании умирающего, и уходящую, исчезающую Надежду, и музу, и душу поэта.

Этой фигуре доверены тексты Мандельштама — немногочисленные и самые хрестоматийные: «Сусальным золотом горят…», «Мне на плечи кидается век-волкодав…», «Я скажу тебе с последней прямотой…», «Мы живем, под собою не чуя страны…» и еще несколько, но собственно стихи Мандельштама, как это ни странно — не главное содержание спектакля, что и делает его таким интересным (в сравнении с вышедшей позднее «Поэмой без героя», которую я увидел раньше, при том что там Ахматову читает Демидова). Но пересечения возникают самые неожиданные — именно на хрестоматийном текстовом материале: «в кустах игрушечные волки» из раннего стихотворения, которым открываются, как правило, все мандельштамовские сборники — и «но не волк я по крови своей…» А «Мы живем под собою не чуя страны» проговаривается Хаматовой сквозь истерический смех, возле какой-то помятой трансформаторной будки, уже на последнем издыхании героя, бессловесного, безъязыкого, насильственно лишенного дара речи поэта, который вместо стихов выдувает, «выдыхает» из себя мыльные пузыри. Но еще более пронзительным мне показался эпизод с «шерри-бренди», когда Хаматова доверительно, интимно шепчет партнеру стихи, Авдеев же нечленораздельным шепотом-эхом на них отзывается — от этой сцены я прям-таки оцепенел, буквально.

В спектакле присутствуют, разбавляя общую серо-грязно-оборванную «картинку» яркими цветами, экстравагантные элементы — например, почти «цирковой» номер с участием «жреца» в головном уборе наподобие «индейского» — он отделяет рогатинами головы от туловищ и при этом жует, жрет (ну да, «жрец» — от «жрать», правильно), так из условной хтонической архаики, обозначающей вполне конкретные и не столь уж давние исторические реалии, возникает универсальный мотив кровавого обряда, человеческого жертвоприношения, ритуального, поставленного на поток и институциализированного людоедства. В целом же оригинальность стилистического решения Адасинского переоценивать, пожалуй, не следует: от общей ставки на трагический финал судьбы Мандельштама (а она все-таки к этому финалу не сводится) до конкретных приемов, и пластических (стилистика движений «зомби» найдена исключительно точно, и жутковатые танго тут к месту, но лексика, понятно, вторичная, да и вряд ли претендует на хореографическое откровение), и визуальных: глина, тряпки, стук топоров (в руках у Никиты Кукушкина особенно эффектно смотрятся), видеоинсталляция на заднике с иллюзией 3Д, продолженная, как диорамой, торчащими из сцены накренившимися столбами. Но надо признать — все это вместе отлично работает на идею проекта.

И «эпилог» с появлением Хаматовой в желтом костюмчике как преподавательницы перед некими «учениками» в серых шинелях, когда она читает последнее, неотправленное письмо Н.Я.Мандельштам, и понимая, что ее не слышат, не хотят вдумываться, стреляет из пистолета в одного из «учеников», меня не покоробил — я не переношу «просветительства» (которым постановки «Гоголь-центра» зачастую грешат, выходя за грани разума и вкуса; не только проекта «Звезда» касается), но здесь, пожалуй, другое — не столько желание донести информацию, сколько символично, но броско выраженное отчаяние — ну хоть стреляй, а не желают знать, понимать, не способны чувствовать, безнадежно глухи и тупы. И финальные «спецэффекты» — эстрадный дым, лунным сиянием возникающий на видеоэкране и открывающий глаза фотопортрет Мандельштама, меланхолично раскачивающиеся столбы с оборванными проводами, всхлипывающее соло трубы — мне в таком контексте показались уместными, при всей их прямолинейности — невульгарными, осмысленными, оправданными в разговоре «с последней прямотой».