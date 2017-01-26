— Николай Владимирович, в России наметилась странная тенденция — устраивать митинги против спектаклей, обливать нечистотами выставки. Как у вас с этим обстоят дела в Екатеринбурге?

Дураков полно везде: что в Новосибирске, что в Москве. В Екатеринбурге их, может быть, чуть поменьше. Помню, на спектакле «Букет» один зритель возмутился: мол, почему у вас актеры хлеб топчут на сцене?! «Я на вас в суд подам». «Прекрасно, подавайте!» — ответил я. Только имейте в виду, что это не актеры ходят по хлебу, а персонажи. Они топчут самое святое! Мы это делаем для того, чтобы вызвать в зале определенную эмоцию, а не для того, чтобы поиздеваться над хлебом. Извините, я из семьи христианской. Даже в столовой не могу оставить кусочек хлеба — голодное детство сказывается. А еще мне сейчас в Москве коллеги говорят, что спектакль «Фальшивый купон» может задеть чувства верующих.

— И такое неоднократно было. Как отреагировали?

— Я могу сказать следующее: в 1989 году я, Николай Коляда, верующий человек, восстановил на свои деньги церковь у себя на родине, в Костанайской области. Разве верить в Бога — это каждый день ходить в церковь, крест носить да бороду отрастить? В моем понимании Бог — это любовь. Звучит банально, но понятно. И чтобы я, русский писатель, издевался над Богом в спектакле?! Да никогда. Я редко бываю в церкви, моя вера в сердце.

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/659492#ixzz4WrazD0wn