«Герой с дикого Запада» Дж.Синга в МТЮЗе, реж. Павел Артемьев

Мне, как и всем, кто видел, памятен «Герой» на маленькой сцене РАМТа в постановке Нины Чусовой, и прежде всего Павел Деревянко в главной роли — тогда совсем еще молодой; он и сейчас не старик, но пятнадцать лет назад был просто огонь… а спектакль в целом — пожалуй, задним числом скажешь, что довольно бессмысленный, но невероятно яркий, и кто бы мог тогда подумать, что Нина Чусова, которая казалась пятнадцать лет назад режиссером едва ли не более оригинальным и перспективным, чем Карбаускис, Серебренников и Богомолов вместе взятые, от «Шинели», «Героя» и «Гедды Габлер» дойдет до «Бабьего бунта в нашем колхозе» (см. афишу театра Надежды Бабкиной…); Павел Артемьев, работающий в основном тоже со студентами либо вчерашними выпускниками, ничего «такого» не обещает — ставит спектакли, негромко присутствующие в текущем репертуаре МТЮЗа, а «Герой» и вовсе появился как-то неожиданно, незаметно, премьера прошла вообще мимо моего внимания, при том что это большой зал, основная сцена.

Между тем пьеса англоязычного ирландца-протестанта Джона Миллингтона Синга, написанная в 1907 году и известная в разных переводах под разными названиями, самое распространенное и звучное из которых, вероятно — «Удалой молодец, гордость запада» (в оригинале и вовсе — «Плейбой», но на рубеже 19-20 столетий это слово означало, надо полагать, совсем не то, что теперь) — имеет на русскоязычной сцене богатую и давнюю историю, насчитывающую более века. Читаю в изумительной книге Инны Натановны Соловьевой «Первая студия. Второй МХАТ»: «Первой постановкой, осуществленной в Первой студии после решившей ее судьбу зарубежной поездки, стал спектакль «Герой» — констатацией факта театровед не ограничивается, но пытаясь осмыслить значимость обращения театра к пьесе именно в тот момент (начало 1920-х годов), вводит его в неожиданный, парадоксальный и очень широкий, больше философский и отчасти политический, нежели имеющий узко-направленное отношение к истории театра контекст:

«Действующие лица в трагедии, по Аристотелю, скорее лучшие сравнительно с нравственной нормой; они, во всяком случае, крупнее, сильнее нормы. Действующие лица мелодрамы не лучше и не крупнее нас с вами. На центральном персонаже нет трагической вины. Мелодрама предложила в центр «угнетенную невинность», над «угнетенной невинностью» принято иронизировать, а не стоило бы. После двадцатого века тем более не стоило бы. В этом веке раз, другой, третий и далее шло истребление безвинных. Безвинных людей. Безвинных семей. Социальных слоев. Народов в полном составе.

Истребляемые бывали упорны в поисках своей трагической вины. Блок принимал как возмездие то, что спалили библиотеку в дедовском Шахматове: на академике-ботанике с его книгами, на внуке-поэте — историческая вина имущих перед неимущими, знающих перед темными. Тут доля гордыни: не признавать же, что оказался беспомощен и мордуют тебя за здорово живешь.

(…)

Мотив социальной расплаты Первая студия успела отработать в «Эрике XIV»: кривой простолюдин-палач в подвале выкалывает глаза вельможе. Мотив сдвигался мрачнейшим юмором — черт ли в справедливости.

Человеку естественно испытывать страх, это природное, но в органику входит и то, что страха стыдишься. Бояться нехорошо, совестно.

Тому, как в Первой студии глубинно брали мотив страха, отвечала здешняя разработка мотива героизма».

Замечательны приведенные в книге сведения о постановке Алексея Дикого, реконструирующие режиссерский замысел: «Дикий увлекся и автором, и самой этой деревенской ирландской историей — свирепой, смешной, сложносочиненной — про грязного мальчишку-отцеубийцу. Бурно вникал в сюжет возвеличивания пришельца из канавы, в иррациональную подкрепленность его триумфов. С пугающей полнотой давал картины спортивных празднеств и народные шествия в честь Кристи. Что-то вроде предсказания зрелищности фашизма — «Герой» сыгран за год без малого до попытки «пивного путча», Гитлер еще не надиктовал «Mein Kampf».

Кажется, что Дикий нащупывает фольклорное обеспечение фюрера, дуче, вождя с их мифами; национальные поэтические гарантии этих мифов. Интуиция часто выводила этого режиссера на самое острие предмета, и та же интуиция подсказывала ему на острие не задерживаться.

Дикий (…) толковал пьесу, отбрасывая этнографическое: «Важно то общее, что свойственно всему человечеству».

Дикий это «общее всему человечеству» не определяет. Как скажешь, почему оно, человечество, упорствует в желании иметь героя и почему ему, человечеству, для миа героя чаще всего подходит не красавец и храбрец, не умница и образец благородства, даже не альфа-самец. Нет же. Нужен такой вот тщедушный Кристи Мегон, очень грязный и избегающий встречи со слугами правопорядка. Нужен рябой, рыжий, с генетическим дефектом стопы, с исключением из семинарии и ограблениями в анамнезе».

Впрочем, в связи с премьерой Артемьева в МТЮЗе не столь даже важны — хотя невероятно интересны и по-своему тоже уместны, а стоит также добавить, что на главную роль в «Герое» Дикого через некоторое время после премьеры ввелся Игорь Ильинский! — воспоминания о спектакле начала 1920-х годов (тем более, что и сама Инна Соловьева его, естественно, не видела, и постановка та не была первой, еще в 1914 году «Ирландского героя» выпустили, но совсем бесславно, в Камерном театре), как примечательна высокая оценка Соловьевой собственно пьесы: «Синг — драматург прекрасный (ему дано было выслушать, что его пьеса — лучшая из написанных за последние двести лет), но театры не без причин сторонятся его, распахиваясь перед его эпигонами, к примеру, перед МакДонахом с его раздуванием-упрощением парадоксов, структур и целей Синга».

По-моему, Инна Натановна чрезмерна строга к МакДонаху, но что правда, то правда — МакДонах нынче популярен невероятно, и на сцене МТЮЗа усилиями команды вчерашних студентов мастерской Хейфеца в ГИТИСе, поспешно принятых Гинкасом в труппу, шел его «Лейтенант с острова Инишмор» — недолго шел, умер поставивший «Лейтенанта…» молодой режиссер Александр Суворов (я увидел спектакль на следующий день после его похорон), а вскоре пригретый молодняк значительной частью быстро разбежался по более хлебным и медийным местам. Нынешний «Герой» в постановке работавшего в свое время с «хейфецами» Павла Артемьева (их дипломная «Четвероногая ворона» была перенесена в МТЮЗ и сохраняется в афише до сих пор) как бы подхватывает эстафету безвременно пропавшего «Лейтенанта…»

На сцене — не церковь, не кабак, а нечто среднее (художник Екатерина Злая): конструкция задника напоминает базиликальную, в стене центрального «нефа» — стрельчатое окно полураскрытое, но вместо «алтаря» — буфет с красными бутылками самогона и барная стойка, а ближе к авансцене — столы и лавки. Собственно, это вообще-то лавка, торгово-питейное заведение, где хозяйничает дочка и наследница владельца Пегин Майк. Она обручена со своим скудоумным помощником Шооном Кьоу, который умаслил отца «невесты» подачками, но брак откладывается из-за отсутствие разрешения на венчание со стороны церкви. Тем временем подвыпившие посетители тащат с улицы бездыханное тело. Но не успели положить его в чужой гроб, как чумазый покойник «восстал из мертвых» — Кристофер рассказывает, что на картофельном поле убил лопатой и закопал родного отца, чем моментально завоевывает авторитет новых знакомых, особенно девушек, начиная с Пегин, но также и разбитной вдовушки Куин с соседского холма.

В роли Кристи — Арсений Кудряшов, я его впервые увидел еще студентом Мастерской Олега Кудряшова в «Евгении Онегине» на втором курсе, потом наблюдал еще не раз, в том числе в довольно любопытных «М.Душах», поставленных его однокурсником Алексеем Золотовицким. Теперь он, стало быть, в МТЮЗе, и уже сыграл у Гинкаса в последней премьере, но я «Все кончено» двумя днями ранее смотрел с другим составом (Илья Смирнов работает в очередь). Определиться в оценках Кристи-Кудряшова трудно — легче всего сразу сказать, что он для такого характера слабоват, недостаточно энергичен — конечно, если вспоминать Деревянко у Чусовой; на самом же деле, вероятно, актер Кудряшов режиссеру Артемьеву как раз подходил по типажу и темпераменту, требовался хрупкий, милый, абсолютно безобидный на вид юноша, хотя наверняка утверждать, точный ли тут выбор или просчет, я бы не рискнул. Во всяком случае образ Кристи на протяжении спектакля не развивается, из жалкого, безобидного и в сущности обаятельного парня, боящегося собственной тени, ни во что не вырастает. Уж коль на то пошло, то сложнее получился центральный женский образ, и не Кристи-Кудряшов, но Пегин в исполнении Софии Сливиной здесь — главная героиня, а можно сказать, что и «герой», в том смысле, что героизм ей присущ поболе, и она свою судьбу способна, по крайней мере желала бы решать сама.

Вообще ни притчи Артемьев в своем «Герое…», ни даже в чистом виде зажигательного, убойного фарса, в отличие от давнего спектакля в Молодежном театре, театр Юного Зрителя нынче не предложил. Очень скоро действие превращается в сентиментальную, в своем роде, допустим, трогательную, но какую-то провинциальную мелодраму, под конец преисполняясь прям-таки «святочного» благодушия. Выходит по Артемьеву, что у каждого свой интерес, а значит и своя правда: и у мужиков, пьющих от нечего делать, и у баб, страдающих без мужиков, и у девиц на выданье без путных ухажеров, и у беременной, и у вдовы — все тоскуют, но с ума от горя не сходят, а развлекают себя песнями и танцами. В свете того, что в описанной старой мхатовской постановке (формально речь шла о Первой Студии, которой только предстояло стать МХАТом Вторым) режиссер Дикий уходит от этнографического колорита, стоит отметить, что персонажи тюзовского спектакля пляшут и поют по всякому поводу, в любую паузу принимаются отбивать ирландскую чечетку, а Кристи еще и наряжается в килт и зеленую беретку с помпоном. Насчет килта — это же элемент шотландского костюма, или всем кельтам присущ? Не берусь рассуждать про национальные одежды, но уж черные обтягивающие рейтузы, торчащие из-под килта — это непристойнее, чем яйцами трясти, честное слово: о чем думает художник, предлагая подобные решения?!

Фарс выдыхается с первых эпизодов, далее до самой развязки, когда недобитый папаша (тоже милый человек, оказалось) уведет сынка, а чужая невеста останется в печали, и ни вдовице, претендовавшей на удалого молодца, ни «счастливому» жениху, дождавшемуся разрешения на брак и получившего «освободившуюся» невесту в свое распоряжение, радости нет — по этому поводу все снова пускаются в утешительный чечеточный пляс, к ним присоединяется герой в килте и беретке — это уже и не мелодрама, над которой не стоило бы иронизировать, это, положа руку на сердце, отдает районной музкомедией или средней паршивости антрепризой: каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке — других идеалов нет у персонажей, других мыслей, похоже, нет и у режиссера. Бедновато в сравнении с тем, что можно из «Героя…» вытащить, а так — ничего криминального, дело-то житейское, непонятно только, за что тогда называли пьесу Синга лучшей из написанных за двести лет и как можно превозносить его над «эпигоном» МакДонахом. И еще я не уловил, откуда взялся в заглавии «дикий запад» — понятие вроде из другой оперы и с другого континента, обычно применимое к западному побережью США, а тут речь о западе Ирландии, то есть о самой патриархальной и глухой ее части… И вряд ли создатели спектакля своего предшественника Алексея Дикого решили таким манером вспомнить.

