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«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК», В.Мирзоев, ТЕАТР им.ВАХТАНГОВА, 2001г. (6)

Первый выход в театр в новом году 2-го января это очень рискованно.

Тем более, когда спектакль идет много лет, там много действующих лиц и много вводов.

Больше актеров – больше энтропии. Больше вводов – больше энтропии. Больше праздников – больше энтропии.

За пятнадцать лет со времен премьеры сменились исполнители всех трех главных ролей (не считая заглавной) и почти все исполнители ролей эпизодических. Правда, бессменным остается Сирано — Максим Суханов, получивший за эту роль Золотую Маску и государственную премию. Видимо ради него этого ветерана вахтанговского репертуара и держат в строю до сих пор. Но держит ли он строй? Хватает ли у Суханова сил, чтобы противостоять театральной энтропии?

Не хватает.

Если спектакль действительно продолжают играть только ради Суханова, делать этого не стоит, пора снимать.

Первые полчаса были театральным кошмаром, думал только о том, как сбегу в антракте. Актеры с большим трудом воспроизводили текст и мизансцены, тут уже не до игры. Никакой согласованности, говорили по очереди, каждый за себя. Суханова накрыло этим мутным потоком и он цеплялся за свои самые твердые штампы, чтобы хоть как-то удержатся на плаву.

Спасло спектакль, как это ни удивительно, то, что должно было его окончательно добить — вводы. Дмитрий Соломыкин в роли Кристиана, Анна Антонова в роли Роксаны и Юрий Шлыков в роли де Гиша. В сценах с ними и у Суханова стал пунктиром пробиваться настоящий Сирано. Мало-помалу спектакль собрался, поворотный круг развернул декорацию – и сценография заиграла.

Роксану на премьере играла Ирина Купченко. Это было странное, нелинейное, а значит и более мирзоевское исполнение роли. Антонова играет проще, играет героиню, но она играет, она – Роксана.

У Соломыкина горящие глаза, у Шлыкова значительное лицо. Первый уверенно ведет драматическую линию, второй — сатирическую. Две крупные, яркие работы, есть что вспомнить зрителю, есть что включить в послужной список актеру.

А над мирзоевским финалом с раздачей носов время оказалось не властно, так что не зря сходил.

К тому же, заметил один маленький штришок, который не заметил на премьере. Актер Монфлери это явный выпад в сторону премьера театра Виктюка.