Дырочки в камне

«ДЫРОВАТЫЙ КАМЕНЬ», Н.Коляда, КОЛЯДА-ТЕАТР, Екатеринбург, 2016г. (6)

Драматический этюд разыгран теми же фигурами, что и знаменитая комедия «Баба Шанель». Подружки, мальчик и баба. Сделано жирным пунктиром. И пьеса так написана, и постановка так срежиссирована, и актеры так играют. Твердые, «каменные» приемы, резкие «каменные» голоса. Поругались-похохмили, музыку погромче дали и подвигались, побили мух газетами. Хабалистая манера игры как в телевизоре, или как антрепризе – театральный камень. Но это камень дыроватый, поэтому пунктир, а не просто жирная линия. Дырочки в спектакле расставлены равномерно и хоть в общей площади камня они составляют всего несколько процентов, через них видна другая история, другая литература, другие персонажи, другие актеры. Ради этих дырочек-просветов и стоит смотреть спектакль. Записки-просьбы «мне ничего не надо», воспоминания про «на груди утеса великана», живая черепашка. Все эти люди тоже дыроватые (с изьяном, не нужные, несчастные, лишние, одинокие). И актеры у Коляды все дыроватые. Кремень-актеры, но у каждого есть и дыроватость-дуроватость (из игравших сегодня больше дыроватости было у Зиминой). Потому и спектакль получился и каменным и дыроватым. Что название собственно и обещало.