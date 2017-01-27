«Двое бедных румын, говорящих по-польски» Д.Масловски в Театре Луны, реж. Павел Урсул

Среди московских театральных планет, астероидов и прочего космического мусора, куда не ступала нога человека, Луна занимает особое место ввиду своей долгой и некогда, без дураков, славной истории, важнейший период которой, впрочем, выпадает на годы подвала в Большом Козихинском переулке (ныне занимаемом «Практикой», тоже, стоит заметить, успевшей пережить взлет и падение), однако и за уже целую эпоху на Малой Ордынке, в Луне, пускай мне никто не поверит, спектакли бывали разные, многие из них я видел, потому сужу основательно, с уверенностью. Я сейчас даже не своих любимых, обожаемых «Близнецов» имею в виду, которых, кстати, после репертуарной паузы возобновили, перенеся на малую сцену — от души рекомендую всем бежать смотреть, пока не стало безнадежно поздно, и сам собираюсь еще раз, пусть спектакль сократили, убрали антракт и детей с самокатами, поющих под фонограмму, но пьеса Валентина Преториуса в каком-то виде сохранилась и это, ей-богу, стоит увидеть, а главное, услышать, потому что — зуб даю! — нигде и никогда ничего подобного со сцены не произносили и не демонстрировали.

«Румыны» тоже поместились на малой сцене, но это принципиально иной случай — как ни трудно поверить, в отличие от уникальных в своем роде «Близнецов» Урсул поставил пусть и в Театре Луны, обыкновенный, нормальный, настоящий спектакль, со всеми присущими таковому достоинствами и недостатками, которые можно обсуждать. Для меня это далеко не первое столкновение с творчеством режиссера — на его «Рубиновый вторник», мюзикл по «Кукушкиному гнезду» Кизи, я так до сих пор и не дошел, зато довелось увидеть в свое время комедию «Жену на бис», и это тоже определенный опыт. В основном же знаю Урсула по антрепризам, и смотрел в его постановке немало всякого — от «Женитьбы Бальзаминова» Островского до «Женщины над нами» Слаповского, и кроме того, задолго до нынешнего фурора Диденко с «Чапаевым и пустотой» в театре «Практика», где прежде обитала Луна (да, бывают странные сближенья) Урсул инсценировал ту же книжку Пелевина в антрепризе, не то чтоб блестяще, но на свой лад любопытно, и по-моему, этот проект до сих пор в каком-то виде существует.

Припомнить «Чапаева и Пустоту» в связи с «Двумя румынами», пожалуй, стоит особо, чтобы лучше уяснить метод работы режиссера с пьесой. Появление на «лунной» афише имени Дороты Масловской — первое, что ставит в тупик при сближении со случившейся премьерой: казалось бы, это разные миры, Масловска и театр Луны. В Польше девушку (ей и сейчас слегка за тридцать, а пьеса написана больше десяти лет назад) воспринимают прежде всего как прозаика, наиболее популярным ее сочинением до сих пор, кажется, остается написанная 22-летней Масловской повесть «Польско-русская война под бело-красным флагом», переведенная и опубликованная, кстати, довольно давно.

Ее пьесы в Москве также показывали польские и русскоязычные периферийные театры, но премьера в Луне, как ни странно — первый опыт постановки Масловской на стационарной столичной сцене. Я не видел спектакля по «Двум бедным румынам», привезенного из каких-то далей несколько лет назад в рамках «Золотой маски», но довелось побывать на читке семь лет назад в присутствии автора.

Тем не менее неплохо вроде бы знакомый материал в спектакле мне показался во многом неожиданным. Урсул, к чему следовало быть готовым, не воспринимает поэтику Масловской и даже не пытается ее освоить, он конструирует на основе текста, обращаясь с ним достаточно свободно, свою собственную, удобопонятную целевой аудитории историю, отбрасывая практически полностью как пласты протестной социальной сатиры с откровенным, агрессивным «левацким» — в том числе антиклерикальным, как водится — уклоном (допустим, действительно специфические, не вполне понятные вне контекста польских реалий, тем более не совсем уже свежих), так и многие формалистские моменты, связанные с языковой игрой — возможно, стилистику первоисточника уловить даже в исполнении актеров театра Луны было бы проще, если б режиссер всю дорогу меньше и тише базарил бы с товарищами во время действия. Острота параноидального бреда, которым фонтанирует текст Масловской, постановщиком сглажена, «психоделическая» галлюциногенная образность приглушена. Что же осталось без сатиры, без сюра и без формалистских языковых изысков от авторского первоисточника?

Спектакль стартует как в чистом виде фарс, яркий и бодрый. На сцене — картонные елочки в духе детсадовского утренника, задник напоминает перекидной календарь с изредка сменяющимися картинками, машина, на которой в начальных эпизодах едут герои пьесы, обозначена тоже картонкой, изображающей переднюю часть кузова с нарисованным спереди номером «luna 31» (художник Константин Розанов). Эпизоды, пока главные герои, Парха и Джина — Александр Бобров и Дарья Цыпляева — едут с вынужденным подвозить их водителем — Владимир Бегма за два дня до премьеры блестяще заменил травмированного на генеральной репетиции Владимира Тягичева — просто супер, хотя и сделаны примерно в том же духе, что спектакли гастролирующего ныне «Коляда-театра», то есть в эстетике грубого, броского колхозного балагана, с поправкой на то, что качество драматургии Дороты Масловски все же несравнимо с тем, что предлагают ее уральские коллеги. Бобров, в герое которого встречные-поперечные персонажи опознают «телезвезду» сериала про «ксендза Гжегожа», творит чудеса пластической эксцентрики, по энергетике его мало с кем можно сравнить — но мне на ум пришел Тимофей Трибунцев в спектаклях Юрия Бутусова (и это не преувеличение).

Далее неуютная жидкая лунность берет свое, исполнители второстепенных персонажей, особенно актрисы (женский батальон театра, несмотря на постоянное обновление этой части состава — отдельная тема) переходят даже здешние рамки вкуса и приличия в вульгарном кривлянии, энергетический градус спектакля постоянно снижается, а к финалу пародийная «святочность» первоисточника волей режиссера перерождается в псевдо-искреннюю сентиментальность, скомканная развязка выходит куцей, смысл пьесы и самого факта обращения к ней безнадежно теряется. Тем не менее, особенно в первой половине одноактного спектакля, хватает остроумных в своем роде находок, на инерции которых лично мне досмотреть его до конца физического труда не составило (благо целая троица левее меня сбежала через двадцать минут после начала и в мое распоряжение достались их прекрасные места на первом ряду). А случись такой спектакль не в Луне, а в «Электротеатре «Станиславский» или в «Гоголь-центре» (не первый раз отмечаю подобный феномен) — прогрессивная критика наверняка поспешила бы объявить его одним из важнейших событий сезона.