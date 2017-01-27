«Чужая жена и муж под кроватью» Ф.Достоевского в Первой студии театра им. Вахтангова

Режиссер спектакля Екатерина Зонненштраль — второкурсница Щукинского института, ученица Юрия Погребничко. Включение в репертуар хотя бы и студии, но при таком театре, как Вахтанговский, обещает от опуса студентки, которой еще так далеко до диплома, нечто сенсационное, но объявлять девушку вундеркиндом и будущей звездой новой режиссуры я бы не спешил, легко сглазить. То есть она уже вполне зрелая личность, очевидно, и определенными основами профессии явно владеет, для студийного упражнения «Чужая жена…» — задание, выполненное на пятерку. На самостоятельное, тем более оригинальное высказывание — по-моему, не тянет.

Смотрится, однако, очень хорошо, час (58 минут, засекали строгие фотографы, а я с ними на дневном прогоне смотрел) пролетает быстро. При этом успеваешь проникнуться симпатией к исполнителям — впрочем, они-то как раз уже, по крайней мере лично мне, давно знакомы. Патологического ревнивца Шабрина, которого подозрения приводят под кровать к чужой жене, да еще не одного, а с «попутчиком», играет Юрий Цокуров. Он, как и остальные участники спектакля — выпускник мастерской Александра Коручекова опять-таки из Щуки, единственный с курса, кто после диплома был официально принят в студию театра им. Вахтангова. Играет Питера Пэна в постановке Коручекова, но я «Пэна» смотрел с другим составом, а Цокурова отметил для себя в роли Рогожина из «Рыцаря бедного» по главам «Идиота» Достоевского, которого Коручеков делал со своими студентами в институте.

Комичные ситуации сменяются словно в калейдоскопе, молодежь превосходно двигается и, что гораздо реже сегодня доводится наблюдать у вчерашних театральных студентов, неплохо владеет сценической речью (особенно основной партнер Цокурова по спектаклю Арсений Зонненштраль в роли Творогова — он же, кстати аранжировщик музыки, автором которой числится Цокуров — в «Рыцаре бедном» они также выступали в аналогичном качестве), но о выходе на серьезные, осмысленное обобщения, на проблему человеческого несовершенства, его не только фарсовых, но и трагикомических аспектов, в инсценировке речи нет.

Как целое студийный опус для достоевского «скверного анекдота» слишком уж «чистенький», «светленький», он отлично смотрится именно как студенческий этюд, пусть и развернутый в почти полноформатный одноактный спектакль. Иначе как набор экзерсисов спектакль Екатерины Зонненштраль мне воспринимать пока что трудно, хотя бы с сравнении, например, с уже не существующим, кажется, да и не слишком выдающимся, но все-таки «настоящим», «придуманным» спектаклем Михаила Левитина «Под кроватью» на том же материале ранней прозы Достоевского в «Эрмитаже».