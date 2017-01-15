«Чайка», реж. Ринат Ташимов, ЦСД, Екатеринбург

Начала Колядки спектаклем ЦСД — Боярские палаты, свободная рассадка, сцены считай что нет, максимум приближения к актерам, особенно на 1 ряду. Про «Чайку» все были наслышаны, потому аншлаг случился вскоре после начала продаж; я успела. Первой появилась Маша с мокрой тряпкой, стала отчаянно намывать пол (нам пришлось поджать ноги), потом собрала большое, бывшее когда-то белым полотнище (такими укрывают от пыли кресла в зрительном зале), и под ним оказалась женщина в инвалидном кресле — актриса Тамара Зимина, которая не покидала сцену в течение всего действия, иногда подавала реплики и практически сделала финал. Довольно быстро стало ясно, что это «театр в театре» и что спектакль имеет основания быть посвященным памяти Валентины Караваевой не меньше, чем бутусовская «Чайка». По прошествии нескольких часов у меня вообще сложилось устойчивое мнение, что ребята видели бутусовскую и «напели» про нее режиссеру, который, скорее всего, не видел. Результат получился интересный — потому что при совпадении главного посыла здесь совсем иной бэкграунд — культурный, социальный, возрастной.

Героиня Тамары Зиминой — «душа» театра и одновременно будущее Нины, а также многих других актрис, кому удалось дожить до преклонного возраста (что при этом вытворяет Зимина на сцене — отдельная песня). Другие персонажи — это актеры, исполняющие роли героев самой знаковой русской пьесы, при этом доводящие свои образы до абсурда. Они тащат на сцену все, к чему привыкли: роскошь театральных костюмов, преувеличенные страсти, убожество реквизита и бытовую бедность провинциальных артистов. Так, немыслимо, утрированно элегантные Тригорин и Аркадина руками едят неразделанную селедку, отщипывая от нее куски. Измазанными селедкой паучьими пальцами, имитирующими движения «письма», то есть набора текста на клавиатуре, Тригорин гипнотизирует Нину. А другую селедку, играющую роль пойманной им рыбы, отпустят в бак с водой, куда Аркадина будет окунать головой Нину… Несколько сильных театральных эффектов: настойчивый запах селедки с луком, голый Треплев (молодой актер Максим Долинин), много воды и мокрых тряпок, много «физиологии», способной вызвать отторжение у чувствительных зрителей. И дополнительно — отвалившаяся от стола ножка (на столе между тем сидит укрытый мокрым «саваном» Треплев и тут же — Тригорин, которого Аркадина и Нина рвут на части). Еще интересный момент — заикание Нины (а потом и Тригорина, и Аркадиной). В первой редакции «Чайки» Богомолова герои испытывают физическую боль, когда дело доходит до творчества. Заикание здесь выполняет схожую функцию.

Очень сильный актерский состав: Маковцева, Ягодин, Алиса Кравцова, Фёдоров, Замураев, Александр Фукалов (знакомый по спектаклю «В этом городе жил и работал…»). Незнакомые актеры — тоже вполне. Это во многом определяет силу спектакля, так как играть «театр в театре» на высоком уровне — задача не из легких. Зрелище получилось довольно мрачное, даже жестокое. Часть мрака удалось снять в антракте — светлой музыкой Нино Рота. Такая «Чайка» требовала особого финала, сложной работы со зрителем, но к сожалению, финал не совсем удался: попытка избежать банальности привела к замудренному и вымученному режиссерскому ходу, так что пришлось спасать дело слезовыжиманием. Жесть и трэш неожиданно перешли в сентиментальность, в слезы по несчастной актерской судьбе. Однако впечатление это не слишком портит: в конце концов финал пьесы действительно грустный.