«БЫ», Д.Соколов, КОЛЯДА-ЦЕНТР (современной драматургии), Екатеринбург, 2016г. (6)

Самый короткий спектакль из тех, что я видел на нынешних гастролях Коляда-театра. Четыре сценки – сын приходит к матери накануне ее 60-летия. Мать – Зимина, сыновья разные (Сысоев, Борисов, Итунин и Бутаков). Сценки сами-по-себе никакого драматического крючка не содержат, драматическое напряжение возникает из повторения сцен и переводит происходящее из реальности в сослагательное наклонение, заявленное в названии «бы». Четыре воображаемые встречи с нерожденными сыновьями. Здесь есть интрига – зритель начинает смотреть один спектакль (частный, бытовой) и только постепенно угадывает направление обобщения, угадывает правила театральной игры. На символическое обобщение наводит и предмет-символ. Хорошо, когда в пьесе есть «ружье» (материальный, наглядный предмет, который выстреливает в идеальное). В данном случае «ружьем» работает доска. Когда-то, когда гостей приходило намного больше, чем было стульев в доме, можно было положить доску на две табуретки и всех усадить. А сейчас доска пуста и вот эта пустая доска «стреляет». Никто не пришел и даже останется пустым одно из двух кресел, стоящих на подиуме. За креслами большой портрет (подлинный портрет Зиминой, молодой артистки Свердловской драмы), героиня спектакля выросла в эпоху перенаселенности, вот такие тогда были лица, такие глаза, такие улыбки. Фотография Зиминой это точка отсчета – «как было», а сама Зимина на сцене играет «как стало», четыре последовательных шага от юбилейной нарядности к неприкрытой жесткой правде. Зимина – большая актриса, играя роль в маленьком спектакле, она играет не только эту героиню, но и свою тему, тему женскую, тему материнства (в данном случае, несостоявшегося, то есть, играет от обратного и это сильнее цепляет).

Четверо ее воображаемых сыновей на сцене не встречаются, они встречаются за сценой, говорят между собой о шансах появится на свет, говорят на плотном звуковом фоне из детских голосов. Звуковой пейзаж, что называется, узнаваемый до боли. Именно так звучали дворы нашего детства. Дворы перенаселенные. Со сцены говорят про «падение рождаемости». Один из бы-сыновей социолог. Театр – социальный барометр. Барометр это пьесы Коляды и его учеников и последователей, спектакли Коляда театра и Коляда-центра современной драматургии.

На словах про «падение» почему-то вспомнил старый фильм «Вратарь». Там героиня сделала из фанерки барометр. Нарисовала шкалу. А стрелку прибила. Барометр всегда показывал одно значение. Если я правильно помню, он всегда указывал на «ясно». В советском кино 30-х годов прошлого века по другому быть не могло. Хотя современный зритель может уловить тут и издевку над соцреализмом и социальным оптимизмом широких улыбок и светящихся глаз. К слову сказать, как раз таких, как на портрете из спектакля.

В самом спектакле барометр другой, полная противоположность, всегда показывает на «пасмурно». То есть, барометр точно такой же, фанерный. И стрелку тоже прибили намертво, только в другом положении. В этом проблема Коляда-драматургии. Этот барометр (Бы-рометр) все время показывает, что давление падает.

Сейчас во дворе дома, где я живу, совсем не так, как во дворе моего детства. Много лет я видел из окна пустой двор и голое место, где когда-то была хоккейная коробка. А вот уже года три на том месте детская площадка, а этой зимой новую построили. Она не пустует, там все время играют дети. Не десятки, как было в перенаселенных дворах моего детства, а несколько детей. Двор недонаселен, но он все-таки населен.

Когда рождаемость падала, это было видно по статистике, это было видно и без статистики, это было в воздухе, это было слышно в звуковом пейзаже, это было видно в окно, это было видно в театре. Сейчас рождаемость растет, это показывает статистика, это уже видно в окно. А что видно на сцене?

Если не о конкретном спектакле, а о Коляда-театре в целом, то, будем справедливы – кое-что уже видно и там. Рост давления можно увидеть например в спектакле «Скрипка, бубен и утюг», но пока писать и играть про падение давления получается лучше.