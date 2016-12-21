«Шинель/Пальто» Н.Гоголя-В.Жука в ШСП, реж. Иосиф Райхельгауз

«…Сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом».

Премьера вышла с пометкой «Посвящается Альберту Филозову и его несыгранной роли», а первым в списке занятых актеров указывается Владимир Качан, но Качана я не увидел и даже не совсем понял, кого он мог бы в этой постановке играть. Покойный Альберт Леонидович, вероятно, думал про образ Башмачкина — но опять-таки в предложенной версии Башмачкин как персонифицированное, индивидуализированное действующее лицо практически отсутствует. Вместо него то немногое, что осталось в сценической композиции от исходного гоголевского текста, представлено мужским «кордебалетом» на коньках, в отличие от, к примеру, пьянчуги-портного — тот, как ни странно, оказывается героем, выделенным из толпы, тогда как Акакий Акакиевич теряется, превращается в анимированную тень на стене-экране, словно растворяется в толпе чиновников, безликих, наподобие, скажем, Йозефов К. из «Процесса» Кригенбурга и немалого числа аналогичных сегодняшних театральных фантасмагорий, но тут еще и вставших на коньки, на искусственный лед. В тех случаях, когда речь заходит все-таки о конкретном Башмачкине, его текст примеряет на себя Дмитрий Хоронько, чей оркестр не просто задействован в постановке, но по факту в основном и выражает режиссерский замысел. Ход, однако, не доведен до логического конца, и в момент, когда Акакия «раздевают» на улице, герой воплощается в единственном артисте (при этом — не Хоронько), на котором из одежды и аксессуаров после ограбления остается лишь… саксофон, и саксофонным соло за отсутствием сколько-нибудь произносимых слов обозначается эмоциональное состояние беззащитного перед большим злом «маленького» человека.

Другое дело, что в основном музыкальные номера все-таки на слова положены (либретто Вадима Жука), а разобрать их, не считая отдельных повторяющихся до дурной бесконечности рефренов, мне за кабацкими наигрышами «Хоронько-оркестра» (использованы темы Максима Дунаевского, а также и шлягерные мотивчики вроде «Очей черных») не удалось. Зато в полной мере я смог оценить диалоги двух героинь, которые вышли отнюдь не из гоголевской «Шинели». Первая (Джульетта Геринг) врывается в зал после начала, когда актеры уже приступили к похоронам Акакия и несут под бумажным снегом картонную коробку — якобы опоздавшая зрительница с билетом требует освободить для нее стул в первом ряду. Забавно, но сиденье, на которое претендовала хабалка, досталось дорогому другу Феликсу, который хоть актрису и узнал (он чаще меня бывает в ШСП и видел почти весь репертуар), но тоже подрастерялся, а вот я, хотя «находка», при всей грубости и вторичности приема, безусловно, публику будоражит, включает в действие, на нее не купился. Как и следовало ожидать, девица утихомирилась, присоединившись к похоронной процессии, а там ее взяла в оборот старая интеллигентка (Татьяна Циренина), не то библиотекарша, не то училка на пенсии, привела гостью в свою забитую книжками каморку под лестницей, где, попивая водку из графинчика и пописывая гусиным пером, предложила вместе прочитать малограмотной театралке-неофитке «Шинель» Гоголя. Так они и погрузились в классику, попутно обсуждая прочитанное и комментируя, пока актеры катались, падая, по искусственному льду, а оркестр наяривал свои номера. Интеллигентка хабалку, короче, приохотила к чтению, заодно они совместно пришли к актуальному и острому сатирическому выводу, что будочники (не путать с булочниками) и менты — одинаковы, толку от них никакого, разденут на улице — и не жди помощи.

Зрительская часть зала развернута таким манером, что балкон оказывается задействован в пространственном решении, так размещаются музыканты-инструменталисты, оттуда падает то картонная коробка, доставшаяся несчастному Акакию место гроба, то рулоны ткани на шинель, то резаные бумажки вместо снега — незамысловато, но, положим, эффектно. На стене возникают видеопроекции памятников Гоголю, на покрытии площадки, предназначенном для коньков, воспроизводится карта-схема Петербурга гоголевских времен и ускользающе-собирательный Башмачкин движется по ней — за мелочи оформления при желании можно зацепиться; за стихотворный текст, прозаические диалоги, музыкальные номера — сложнее, представление хоть и не длинное, меньше двух часов, включая антракт, а утомить успевает очень скоро. Жанровый подзаголовок «диалоги, опера, балет, танцы на льду для драматических артистов» обещает слишком много всего и сразу, но даже сконцентрировав остатки лояльности, благодарно воспринимать мешанину из карикатурного «просветительского» примитива, претенциозной невнятицы и оглушительно громыхающей кабатчины не выходит. Поэтому когда в финале переднюю часть зала еще и «окутывают» длинным куском ткани, как бы предлагая (точнее, не оставляя выбора) «войти в гоголевскую «Шинель», желание возникает противоположное.

Вероятно, своя целевая аудитория найдется у любого театрального продукта, и у этого тоже, а вижу я в разных театрах столько и такого, что меня уже мало что смущает всерьез. Но вот сомнительными провокациями-подставами вроде скандальной зрительницы и занятого места или, как мне рассказывал тот же ддФ (сам не ходил) разгоном публики спецназовцами под занавес спектакля «Пока наливается пиво» (театрализованным и отрепетированным, разумеется) я бы так неосторожно не злоупотреблял — не использую понятия типа «энергия», тем более «карма», однако факты говорят сами за себя: помимо запланированных постановщиком приемов похожие казусы в ШСП на новом месте, как я ни приду, случаются регулярно и сверх всякой режиссерской фантазии — помнится, на премьере «Уикенда» некий качок (не то реальный спецназовец, не то, как предположила тогда Марина Тимашева, сотрудник ГРУ) устроил драку, потасовку с соседями по ряду прямо во время действия; перед «Шинелью-Пальто» некие просвещенные посетительницы, типажом один в один с персонажем Татьяны Цирениной, угрозами требовали у администратора их пересадить от молодых соседок, дескать, те «ненормативную лексику» употребляют — склочниц едва разняли. Так вот режиссерские фантазии претворяются в жизнь порой сверх плана и не слишком высокохудожественно. Кстати, выписанное мне место тоже оказалось занято, но я, малость помыкавшись привычно, нашел альтернативное, и тоже в первом ряду, оказавшись в итоге между Инессой и Юрием Куклачевым — такой у нас сложился импровизированный «живой уголок». В антракте Куклачев ушел «кормить кошек» и на его стул устроился поближе ко мне опять-таки дорогой друг Феликс, однако и здесь героиня спектакля не оставила его в покое, по сценарию после чтения «Шинели» с комментариями и прощания с Акакием закатившая истерику на бис — мол, сидел на этом месте молодой человек, она пальто оставила, где пальто, украли пальто. Но теперь ей уже никто не поверил — а может быть и напрасно.