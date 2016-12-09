Простились с Валерием Романычем

Сегодня — день прощания с Валерием Романовичем Беляковичем.

За эти дни многое вспоминала, о многом думала. Много читала о нем. Все пишущие, кто выходил за рамки чистой наивной любви к нему, не могли удержаться от порой правдивых, но жестоких слов, больно ранящих тех, для кого ВРБ был больше, чем режиссер. Так всегда бывает. И всегда это горько.

Время для спокойных воспоминаний с элементами анализа его творчества еще придет. А сейчас любые бестактные слова — лишь соль на раны.

Живой, но теперь уже окончательно осиротевший театр на Юго-Западе.

Я пошла только на отпевание — в храм Михаила Архангела, прямо напротив театра, через дорогу. Там отпевали уже нескольких ушедших из старой гвардии ЮЗ (там же отпевали и моего отца).

Просто отнести цветы и посмотреть на скульптурное лицо в гробу. И еще раз постараться поверить, что ТАМ, куда он ушел, ему хорошо будет.

И напоследок — вот! Эта запись финального монолога Пигмалиона из спектакля «Куклы» сделана поклонником театра в день, когда умер брат ВРБ — выдающийся артист Сергей Романович Белякович. Я была на том спектакле, помню, как отчаянно они играли. И этот скорбный монолог тоже помню. Светлая память!