сквозь ветер я кричу: «Поля входят в дверь» Геннадия Айги в ЦДР, реж. KLIM

Путь мой к «Полям…» был недолог и нескор, а начался давно, когда я после награждения Ксении Орловой за лучшую женскую роль в «Возмездии. 12» собрался я в ЦДР, и попросил, давно там не бывая и не зная текущей ситуации, кой-кого меня туда устроить, выбрав дату, а кой-кто мне перезвонил и сказал, что «Возмездие» заменили на «По’ля входит в дверь», и спросил, пойду ли я на «По’лю», и я, конечно, не раздумывая ответил, что не, я хотел на «Возмездие», за него хоть премию дали, а ни на какую «Полю» я не собирался, не хочу и не пойду, пусть без меня в дверь входит. «Возмездие» я каким-то чудом все же успел застать и посмотреть — видимо, уже на самом последнем показе. Но уже зная, что «Поля входят в дверь» — это не про некую Полю, а совсем про другое, все равно не спешил. Пока не попал на «Любовь и Смерть, Смерть и Любовь» по стихам Брюсова, самый свежий спектакль Клима с участием Натальи Гандзюк. После чего мы с Натальей Гандзюк «подружились» в фейсбуке — очевидно, ввиду моего отзыва на «Любовь и Смерть…», и она пригласила меня на ближайшие «Поля…», которые к тому же давно не игрались. И хотя в эти дни опять все со всем совпадает (а вот в самый первый раз тогда, отказавшись идти на «Полю…», а вообще никуда не пошел, как сейчас помню — так и остался дома, вы подумайте!), решил, что откладывать дальше некуда.

В своем традиционном предуведомлении Клим, обращая внимание немногочисленность (даже по меркам средней «эффективности» его спектаклей) публики, заметил, что если в в деревенском церковном приходе есть три бабушки, значит, есть и приход. Обходясь без метафоры и гиперболы (в данном случае — все же литоты), следует признать, что «бабушек» разного возраста и пола в зале насчитывалось по головам не три, а целых семь, включая меня, завлита «Театра луны» Людмилу Евгеньевну и кинокритика Бориса Нелепо, а также двух тетенек, пришедших, кажется, даже по билету. Контингент, то есть, подобрался для спектакля Клима идеальный, или близкий к идеалу настолько, насколько может быть идеален пока еще живой человек, которому два с половиной часа кряду практически невозможно высидеть совсем уж беззвучно и неподвижно, но, по крайней мере, никто из «воцерковленных бабушек» не пытался завести разговор с соседкой по паперти или, достав мобильник и посмотреть, долго ли осталось мучиться, заодно послать смс паре подруг.

Что касается собственно спектакля — вот я сам всегда говорил желающим попасть, к примеру, на Богомолова, и непременно сразу на «Князя», что невозможно перейти к коммунизму, минуя феодализм и капитализм, что надо сначала посмотреть «Идеального мужа», потом «Карамазовых», далее «Мушкетеров», желательно не пропустив попутно «Юбилей ювелира» и «Гаргантюа и Пантагрюэль» (последний, к сожалению, фактически не играется уже давно и непонятно почему) — в противном случае поход на «Князя» обернется недоумением и ощущением напрасно потерянного времени, как и случилось с некоторыми из тех, кто непредсумотрительно проигнорировал мой совет. Видимо, в случае со спектаклями Клима и Гандзюк, менее многочисленными — в активном репертуаре ЦДР их всего два — работает аналогичная закономерность, и ходить на них следует в «правильном», прямом, то есть хронологическом порядке, сперва на «Поля…», потом уже на «Любовь и Смерть», хотя по причине, противоположной тому, что имеет отношение к восприятию постановок Богомолова: там «Князь» (ну уже тоже снятый с репертуара) просто не может быть до конца понятен, трудно уяснить сходу, откуда что берется, если не видеть прежде ну как минимум «Карамазовых», а лучше всю «трилогию» («Идеальный муж»-«Карамазовы»-«Мушкетеры»); здесь, у Клима, подобным образом в «Любовь и Смерть, Смерть и Любовь» развивается и форма, и способ ее осуществления, воплощения, на уровне более — еще более — совершенном, чем в «Полях…», так что Айги после Брюсова кажется… ну мне показался, во всяком случае, шагом назад (в действительности же это Брюсов был «шагом вперед»).

Ну или может быть, весьма вероятно, это вопрос субъективного восприятия, коль скоро с Брюсовым я не одно десятилетие шел по жизни, а с творчеством Геннадия Айги совершенно не знаком — в смысле, я знаю, что такой поэт был, и в годы филфаковской молодости подборки его новых стихов попадались мне в литературных журналах, но увлечения, целевого интереса не возникало ни тогда, ни позднее. И перед спектаклем в ЦДР я тоже специально не стал читать тексты Айги, подумав, что увлекательнее — как бы в качестве «эксперимента на себе» — будет, если я все, что произнесет со сцены Наталья Гандзюк, услышу впервые в жизни и именно в ее исполнении. Потом я нашел тексты Айги — необязательно конкретно эти, что использованы в композиции «Поля входят в дверь», хотя заглавное стихотворение как раз обнаруживается без труда… Но честно говоря, глазами читать Айги оказалось неинтересно — говорю лично за себя, тогда как Клим утверждает, что это первейший русскоязычный поэт 1960-80-х, куда там до него Бродскому (ну это пожалуйста, утверждать можно все что угодно). И в спектакле я стихи воспринимал как бы поверх слов — а учитывая, что в своих «романсах» Наталья Гандзюк еще и придает им собственную либо заимствованную мелодику, метрику, интонацию — и поверх ритмической структуры, заложенной непосредственно в стихе.

«Поля входят в дверь» — ровно тот же «формат», что и «Любовь и Смерть, Смерть и Любовь». Тот же зал, та же обстановка, только, с одной стороны, на сцене здесь вообще нет никакой атрибутики (в «Любви и Смерти» все же — зеркала, металлические шарики, графины), с другой, исполнительница активнее двигается и чисто внешней динамики в «Полях» побольше за счет перемещений актрисы по площадке, медитативной смены точек и поз, необычайно выразительной мелкой пластики рук, кистей, пальцев… Кроме того, в «Полях…» Гандзюк работает, если можно так выразиться, пользуясь образом из Юрия Олеши (чьи тексты, кстати, в этом же пространстве ЦДР, где теперь шаманит Клим и камлает Гандзюк, тоже звучали еще не столько давно…) — «на кончике луча»: направленный поток света выхватывает кисти рук, стопы ног, части лица актрисы. «Любовь и Смерть…» состоит из 36 «романсов» на стихи Брюсова и длится больше трех часов с перерывом, «Поля входят в дверь» — 33 «романса» на стихи Айги, два с половиной часа без антракта. Наличие антракта — единственное, что мешало мне в спектакле по Брюсову и чего не хватило в действе по Айги: тексты здесь и без того следуют зачастую нерасчлененным потоком, и если многие стихотворения Брюсова я знал наизусть, да их и нетрудно различить сюжетами, размерами, формами «куплетов», то в верлибрах Айги недолго запутаться.

Вообще для исполнительницы, она же и композитор, работа с верлибрами ставит совсем другие задачи: в поэтических текстах Брюсова уже заложены автором предельно жесткий ритм, интонация, форма, и приходится либо открывать в ней уже готовую «музыку», либо преодолевать ее инерцию; с Айги все, вроде бы, и проще, поскольку инерции нет, готовых метра, ритма, мелодии нет, но и сложнее — ведь надо придать тексту такую музыкально-пластическую форму, чтоб содержание не потерялось. Из верлибров Гандзюк виртуозно выстраивает «романсы», по форме чуть ли не классические, «куплетные» — в основном за счет удвоений, повторений отдельных строк и фрагментов, превращения их в своего рода «рефрены», «припевы». Может быть еще и поэтому музыкальный пласт и вокальная техника в «Полях…» менее разнообразны, чем в «Любви и Смерти…», здесь преобладает элемент фольклорного, обрядового пения, иногда, но гораздо реже, колорит т.н. «городского романса», и очень скупо используется прямое цитирование узнаваемых, шлягерных мелодических тем. Хотя часто слышится нечто смутно-знакомые (это «анаграмма» Шостаковича? или случайное совпадение?), но абсолютно точная ассоциация возникает — говорю за себя — лишь в двух случаях, ближе к концу действа, когда один текст ложится на «Вечернюю серенад» Шуберта, а в другом не сразу, но внятно пробивается мотивчик «Ни о чем не жалею» Пиаф. Впрочем, последнее, к чему располагает действо Клима — игра в «угадай мелодию», и может быть, чем меньше ты цепляешься рассудком за отдельные элементы ткани спектакля, тем больше выигрываешь в результате, тем полнее воспринимаешь его как целое.

Правда, у меня от «Полей…» осталось чувство, что с тем же успехом Гандзюк могла переложить на «романсовый» лад и телефонную книгу — хотя допускаю, что список абонентов вдохновляет на творчество меньше. Тем не менее если у Брюсова из разномастных стихов возникал последовательный лирический сюжет, ну или по крайней мере считывалась система лейтмотивов, то «Поля…» композиционно в куда большей степени «мозаичны» и представляют собой набор образов, где соловьи и кукушки соединяются с щепками и мелкими листьями в потоке скифского ветра. Образность, символика, метафорика Айги мне, несмотря на изощренное музыкально-пластическое «оформление», показалась мне достаточно тривиальной, пресной, вторичной, что вокалом артистки (даже несмотря на некоторые проблемы с голосом, которых не было на спектакле по Брюсову, прошедшему безупречно) скрадывается отчасти, но при последующем чтении текстов глазами это ощущение только усилилось. Ключевым, центральным для композиции «Полей…», однако, мне показался образ тишины, молчания, прерывающего звуковой поток — парадоксально, но именно паузы в череде музыкально-поэтических номеров воспринимаются своего рода знаком, не нулем, не пустотой, но оказываются наиболее наполненными содержанием, смыслом, обретают тот объем, который собственно в текстах, в словах мне лично обнаружить не удалось.

здесь — место молчанию

такому же долгому

как бесконечная жизнь