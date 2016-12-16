«Пиковая дама» П.Чайковского в МАМТе, реж. Александр Титель, дир. Александр Лазарев

Как в случае с другими столь же хрестоматийными оперными названиями, «Пиковых дам» могло бы на московских сценах быть сколько угодно на выбор одновременно — практически во всех основных музыкальных театрах (ну кроме Камерного им. Б.Покровского) за последние годы появлялась своя «Пиковая дама», в Большом так аж целых две, но что характерно — и можно подумать, дело тут «нечисто» — ни одна предыдущая не доживала до премьеры следующей, сменялись в режиме эстафеты. В сравнении с остальными повезло версии Фокина-Плетнева в Большом, по крайней мере она продержалась несколько сезонов. Зато моментально исчезла из репертуара «Новой оперы» постановка Юрия Александрова, всего две серии представлений выдержал спектакль Додина в Большом, в «Геликоне» старая версия Бертмана если и сохраняется, то фактически с переездом из временного арбатского помещения (где я успел ее увидеть) в новое здание не идет. В МАМТе до относительно недавнего времени существовала, доживала в каком-то виде, но говорят уже не в лучшем — я еще застал ее и посетил — постановка Льва Михайлова, которую как дирижер выпускал в 1970-е тот же Михаил Юровский, что сейчас работал в тандеме (не слишком успешном) с Додиным в Большом, понятно, что за сорок лет эксплуатации со всеми восстановлениями, вводами и проч. спектакль Михайлова, каким бы знаковым он не стал для своей эпохи, износился, устарел и из афиши выбыл, не в пример остальным перечисленным выше, «силой естественных причин».

Нынешняя «Пиковая дама» — плод равноправного сотворчества режиссера Александра Тителя, художника Сергея Бархина и дирижера Александра Лазарева. Бархин предлагает будто продолжающее интерьеры театра им. Станиславского и Немировича-Данченко пространственное решение, изящное и почти абстрактное. Если вспомнить, какой образ Петербурга сочинил, например, Александр Боровский в спектакле Фокина-Плетнева — тот складывался из решеток, перил мостов, чугунных кованых оград, то есть из ажурного «металла»; в противоположность ему (сознательно или нет) Бархин строит для Тителя-Лазарева условный Петербург — точнее, уже Петроград, наверное? — из монолитного камня, «мрамора»: в центре конструкции — отсылающие к символике «трех карт» три колонны на подвижном подиуме: синяя дорическая, белая ионическая, черная коринфская; их опоясывает полукругом вращающаяся колоннада; а та, в свою очередь, обнесена по всем периметру сцены трехсторонней колоннадой под прямыми углами с классическим портиком на заднем плане. Плюс мелкие искусственные «лужицы» промеж колонн (назначения их я, признаюсь, не понял — остатки наводнения? или болотце из-под «гранита» проступает? иной раз персонаж наступит в мини-водоем или окунет руку, чтоб освежить лицо — и все…) В этом пространстве происходит все действие, и городские, и интерьерные эпизоды — обстановка меняется в основном за счет стульев, так же кровати (спальня графини), нескольких ломберных столиков (игорный дом — с ними отплясывают балетные), но само пространство остается открытым, не перегруженным, универсальным, и позволяет картинам следовать в режиме нон-стоп, встык, не отвлекаясь на перестановки декораций, не прерывая, за исключением одного лишь антракта, сквозного развития.

Еще и такой подход к визуальному решению спектакля позволяет увидеть «Пиковую даму» Тителя в одном ряду с такими из его недавних работ, как «Война и мир» и «Хованщина», воспринимать ее вслед за ними как своего рода «историософскую мистерию», по крайней мере что касается картин первого акта (включая бальную). Главное, чем отличается режиссерская идея нынешней «Пиковой дамы» — смещение эпохи на сто с лишним лет вперед, в начало 20-го века (в чем Титель и «наследует» частично своему учителю Михайлову, и двигается гораздо дальше). Избегая вульгарной конкретики, адресной привязки к бытовым деталям, уточнения хронологии, Титель все-таки недвусмысленно дает понять, что герои его «Пиковой дамы» живут в 1910-е годы, что уже началась или со дня на день начнется война, а стало быть, грядет и революция. Многие мужчины — в офицерских шинелях и фуражках, а женщины — в белых фартуках сестер милосердия и головных уборах с красными крестами. Дети в первой картине — и те, похоже, не играют в солдатиков, это уже настоящие «кадеты», и маршируют они не потехи ради — подростков готовят на убой, а они радостно чекянят шаг, и медсестры с младенцами (оставшимися без родителей? уже военными сиротами?) на руках наблюдают за муштрой. Гостей бала, где приветствуют «ЕГО величество» («величество» так и не появляется во плоти перед замершей в подобострастном ожидании толпой), развлекают пьеро и коломбины из символистской пантомимы, в духе дягилевских «сезонов» или мейерхольдовского «Балаганчика» (кстати, вернувшегося на подмостки аккурат в 1914 году) подана и злосчастная «пастораль» — кстати, впервые на моей памяти она не выглядит вставным номером, а жестко вписана в театральную драматургию.

Другое дело, что для «историософской мистерии» сам музыкальный материал «Пиковой дамы» оказывается не столь благодарным, как в случае с «Войной и миром» или «Хованщиной». Важнейшими героями, коль скоро опера отчасти становится «народной драмой», тогда должны стать оркестр и хор. Александр Лазарев снова задает быстрые темпы и резкие контрасты (полная противоположность тому, что делал когда-то Михаил Плетнев в Большом; самый яркий, отчасти характерный пример — французская ария Графини, первая часть которой с подачи Лазарева пропевается-проигрывается в темпе невероятно быстром, почти как шансонетка, с пританцовыванием дымящей сигареткой барыни; вторая же — замедленная, с цезурами, ферматами… да и умирает графиня словно невзначай, вот только что играла, дурачилась, дразнила Германа — а упала так и не встала…), но то, что может быть идеально в применении к Прокофьеву и Мусоргскому, не всегда годится для Чайковского, который в результате порой звучит грубовато, а иногда, наоборот, пресно. Динамика спектакля выигрывает в любом случае — такой увлекательной, захватывающей «Пиковой дамы» на моей памяти не случалось. Но во многих отдельно взятых моментах к оркестру и дирижеру могут возникнуть обоснованные претензии. К хору претензия, в первую очередь, по части дикции — и это тем досаднее, что его роль здесь не сводится к дежурной функции, но прирастает дополнительными смыслами.

Я долго и, насколько могу себе позволить, придирчиво выбирал, на какой состав солистов идти, потому что хотел, в первую очередь, попасть на Полину-Дудникову, но желательно не с Лизой-Гусевой, а предпочтительнее с Мулановой (хотя бы потому, что Муланова — голос для МАМТа новый, приглашена из театра им. Покровского), с Зарембой в образе Графини, а в партии Германа легче представлял себе Мавлянова, чем Ерохина. Идеально по моему желанию все не совместилось, но не считая отсутствия Зарембы (Графиню пела Наталья Владимирская) все остальные мне достались в комплекте. Жалко, что партия Лизы не для меццо написана — но Дудниковой тоже есть что петь, с учетом еще и ее последующего участия Полины в «пасторали». Полина придумана Тителем, в противоположность скромнице-Лизе, как девушка-эмансипе с папироской, то есть имидж, характерный для молодых женщин «серебряного века» из богемного, интеллектуального круга. И именно романс Полины, исполненный, как и предшествующий ему дуэт, под аккомпанемент рояля на сцене, оттого звучащий вдвойне пронзительно — допускаю, что это моя фантазия, но своего пристрастного отношения к Ксении Дудниковой я и не скрываю, она по моему убеждению лучшая меццо московской оперной сцены сегодня, к тому же красавица и умница — становится ключевым в режиссерской концепции номером оперы. Ну это, конечно, не «гадание Марфы», а тем не менее после пророческого, вроде бы неуместного для салонного романса рефрена «могила! могила!» старая графиня, присутствовавшая на домашнем концерте «благородных девиц», демонстративно поднимается со стула и выходит. В обстановке, когда среди классических колоннад бродят военные и медсестры, и даже дети маршируют «под ружьем», девичья романсовая тоска звучит вполне себе апокалиптически, да к тому же из уст женщины «эмансипированной», «мыслящей», «развитой». Потом как бы и Герман невольно подхватит ту же провидческую мысль своим «сегодня ты, а завтра я…»

Между прочим, здесь, во второй картине, спектакль Тителя обнаруживает некоторое сходство, и чисто внешнее, и более глубинное содержательное, с постановкой, не к ночи будь помянута, «Пиковой дамы» Юрия Александрова в «Новой опере». Правда, У Александрова режиссерские задачи были куда объемнее — героев оперы Чайковского он, восприняв их как некие архетипы, проводил через весь 20-й век, от предвоенной идиллии, армейские приколы офицеров-наркоманов, драм Первой мировой и гражданской, через казнь царской семьи, сталинскую помпезность празднования 100-летия смерти Пушкина в антураже фильма «Свинарка и пастух» при личном присутствии «вождя народов» (мелкие анахронизмы режиссера не смущали), репрессии, коммуналки и ленинградскую блокаду — к «новым русским», дорвавшимся до казино. Как раз вторая картина оперы у Александрова была привязана хронологически к событиям войны, Полина запевала романс, получив известие с фронта (надо думать, о смерти близкого или возлюбленного), и девушки тоже представали в форме сестер милосердия. То есть идея и у Александрова, в сущности, задавалась на уровне замысла небезынтересная, продуктивная, но убивалась самим же режиссером начисто вопиющей, запредельной безвкусицей ее воплощения (при весьма достойном музыкальном качестве, которое спектакль от бесславного и только что не скандального конца не уберегло).

Тогда как «Пиковая дама» Тителя — безупречно стильная. В «пасторали», когда снова может возникнуть у постановщика соблазн забабахать что-нибудь этакое броское, в александровском опять-таки духе — про дам, королей и чертей (типа «и звучит эта адская музыка», ага), Титель этого избегает, его постановка — строгая, продуманная до мелочей, в ней нет ничего лишнего, скорее уж не хватает чего-то, но лучше недостача, нежели избыток «примочек». А как необычайно хороша Дудникова в пасторальном действе бальной картины, в образе Пьеро удивительно органична, пластична — двигается не хуже балетных! Впрочем, тут и Томский, наряженный Арлекином, и Коломбина-Лиза — все очень удачно, к месту придумано.

«Пиковая дама» Тителя вместе с его «Войной и миром» и «Хованщиной» составляет в каком-то смысле трилогию, своеобразное «хождение по мукам», где режиссер, прослеживая на оперном материале исторические события перелома веков — 17-18 («Хованщина»), 18-19 («Война и мир»), 19-20 («Пиковая дама»), каждый раз сталкивается с круговоротом войн и мятежей, которому не видно конца. Однако с этой точки зрения для меня все самое любопытное и важное в «Пиковой даме» Тителя уложилось в рамки первого акта. Второй отлично звучит — пожалуй, что еще лучше первого, там много ярких вокальных номеров, есть что петь и Мавлянову-Герману, и, конечно, Лизе-Мулановой — в целом пока еще партия явно не дотянута до совершенства, но сцена «Уж полночь близится» и далее до развязки вокально весьма прилично исполнена артисткой. А вот эпический замах сходит на нет — не потому, что режиссеру не хватило фантазии, просто, во-первых, уже все сказано (про текущую обстановку, о предчувствии ближайшего будущего, ощущение декаданса заявлено и внятно реализовано), и во-вторых, музыкальная драматургия «Пиковой дамы» в последних картинах едва ли предполагает — или хотя бы позволяет режиссеру задним числом — выход на «народную драму», на проблематику более широкую, нежели вопросы обманутой любви, предательства, болезненного, до безумия доводящего азарта. Все это темы важные, значительные, но в рамках заданного первым актом масштаба мне они показались, хотя стилистически до последней секунды постановка выдержана отменно, уже мелкими. Разве что в самом финале под занавес удаляющаяся на звуках хорала масса игроков-военных в серых шинелях снова отсылает, и по-моему весьма явственно, к финалу «Хованщины» (особенно в варианте Кобекина, дописанном специально для постановки Тителя!) с его всепоглощающим пламенем горящего скита, а в обстановке белоколонно-петроградской вызывает ассоциацию со стихами Зинаиды Гиппиус (чьи портреты довоенной поры мне — но это совсем субъективно — напомнил образ Графини):