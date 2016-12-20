«Перед заходом солнца» Г.Гауптмана в «Электротеатре «Станиславский», реж. Владимир Космачевский

Все со всем совпадает, никуда не успеваю, а стараться надо, пока есть хоть какая-то возможность — вот и на Гауптмана в «Электротеатр» прибежал после первого антракта, благо их два, спектакль трехактный. Уже знал по картинкам и отзывам концепцию постановщика, в данном случае идущую больше от художника Юрия Харикова, нежели режиссера. Хотя режиссер Владимир Космачевский, не в пример основной массе выпускающих ныне премьеры чуть ли не еженедельно юханановским ученикам — из того же, что и сам Борис Юхананов, поколения, начинал в 1980-е, затем двадцать лет существовал вне театральной профессии, и вернулся теперь если не триумфально, то можно сказать, опусом ярким, заметным.

«Перед заходом солнца» Гауптмана — семейно-психологическая драма с декадентским душком, в русскоязычном контексте как правило используется в качестве материала для приближенного к антрепризному формату бенефиса возрастного актера со звездным статусом внутри труппы, но мало востребованного в репертуаре. Очевидно, что в театре им. Станиславского таков Владимир Коренев — кому ж еще играть Маттиаса Клаузена? Однако постановочное решение режиссером и художником придумано совсем иного рода: предельная условность, гротеск, стилизация отчасти под предвоенный кинематограф немецкого экспрессионизма, отчасти под формат голливудского, американского комедийного ужастика а ля Тим Бертон или даже «Семейка Адамсов». Внешне, по картинке — очень эффектно смотрится. И надо отдать должное Кореневу, насколько достойно он входит в предложенную ему стилистику наряду с коллегами по ансамблю, как органично вписывается в «картинку» своим косматым париком.

Напрягло же меня многословие текста — неизбежное для «психологической драмы», но избыточное для стилистике, стремящейся к «перформансу». Замедленные движения по правильной геометрической траектории, искусственный «пепел», заметающий героев, монохромная палитра, грим (часа два накладывают, я слыхал!), парики — все это говорит само за себя, создает определенный образ, где словами разжевывать сюжет и тем более эмоциональное состояние персонажей — лишний труд. Особенно когда во втором акте Клаузен начинает дознаваться, кто из детей его «предал», а кто нет — ну это в таком визуальном решении совсем нелепо звучит и ни к чему. И мне даже рассказали после, что было придумано два варианта описанного эпизода, с текстом и без слов, пантомимический, но от последнего в силу каких-то технических соображений отказались — жаль.

А так — я бы при случае и по возможности (надо дожить, следующие представления в феврале) посмотрел постановку еще раз от начала до конца, при том что, как это вообще свойственно работам и Юхананова, и его единомышленников, и в особенности учеников, по одному позвонку легко восстанавливается весь скелет, и тогда уж действо, для полновесности, должно длиться днями, сутками, чтоб вбирать в свое пространство и ритм зрителя без остатка; в то время как при сохранении фабулы и диалогов драмы в более-менее стандартном театральном формате при всей изощренности оформления (не только визуального — саундтрек того же порядка и столь же эффектный, картинка и звук взаимодействуют здесь идеально!) остается ощущение, что или пьесу стоило сократить, или «примочки» малость разнообразить.