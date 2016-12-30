О театральных зрителях

1 октября в Михайловском театре давали спектакль по пьесе А.Н. Островского «Грех да беда на кого не живет». В литерной ложе 1-го яруса (бенуара) расположилась на вполне законных основаниях компания из четырех человек: солдата, двух штатских и женщины. Они пришли в театр уже навеселе и продолжали выпивать по ходу представления: в ложу вносились бутылки с лимонадом, который компания разливала по стаканам, прибавляя к лимонаду принесенный с собой спирт. Солдат вел себя вызывающе: положил ноги на барьер, толкал сидящего в соседней ложе офицера. Впрочем, если бы он и его товарищи ограничились бытовым хамством, этот инцидент, возможно, и не попал бы в газеты. Однако подвыпившая компания стала подавать реплики актерам. Актер на сцене скажет «прощайте», а из ложи ему «прощай, товарищ!». На сцене целуются, и в ложе кавалеры начинают целовать своих дам.

Корреспондент «Петроградской газеты» отмечал, что «лицу, одетому в солдатскую рубашку, особенно не нравилось поведение на сцене г.Студенцова, игравшего роль Бабаева. При каждом появлении артиста из ложи раздавались крики: — «Вон буржуя!.. Чего он втирается в крестьянскую семью?!..»». Разумеется, такое поведение вызвало возмущение других зрителей. Но на их возгласы «Вон его!.. Вывести его из театра!..» из ложи «раздались ответные крики: — «Посмотрим, кто посмеет меня вывести… Я — член Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов!..». Незнакомец в солдатской форме, ударяя себя по боковому карману, заявлял: — «У меня есть мандат!..»».

Особенную остроту создавшемуся положению придавал тот факт, что на спектакле присутствовал главноуполномоченный по государственным театрам Ф.Д.Батюшков. Более того, он, вполне возможно, сидел в соседней ложе. Можно себе представить, какое омерзение испытывал в таком случае Батюшков (внучатый племянник поэта, человек высочайшей культуры и страстный театрал) от подобного соседства. Именно он распорядился дать знать о скандале в комендантское управление. Это, возможно, спасло хулиганов от самосуда — в пятой картине спектакля, когда во время одного из монологов Е.И.Тиме (игравшей Краснову) из ложи раздалось такое «улюлюканье» и настолько громкое мычание, что г-же Тиме пришлось сделать паузы, другие зрители начали в негодовании вставать со своих мест с намерением подойти к ложе бушевавших скандалистов. Однако в этот момент, в полном соответствии с театральными канонами, дверь ложи открылась, и появилась фигура дежурного офицера из комендантского управления. Офицера сопровождали несколько командированных из управления солдат.

В итоге пьяная компания была силой выдворена из ложи, а солдат и один из штатских — арестованы (причем первый оказал при аресте активное сопротивление). Впоследствии его приятелю в штатском удалось бежать. Что касается главного хулигана (солдата), который давал о себе самые сбивчивые показания, то 3 октября удалось установить его личность — он оказался бомбардиром 4-й сибирской артиллерийской бригады Семеном Комаровым, не имевшим при себе никакого «мандата», а равно не имевшим отношения к Петроградскому Совету (в последний посылался специальный запрос).

П.Н.Гордеев. Воровство и хулиганство в петроградских государственных театрах в феврале — октябре 1917 года. НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 123 (5/2013)