«Механика любви» («Хуманитас Инжиниринг») М.Зелинской в МХТ, реж. Юрий Кравец

Год назад Юрий Кравец выпустил на той же Новой сцене МХТ спектакль «Телефон доверия» — незамысловатую, приближенную к антрепризному формату, но явно приготовленную под праздник и, при всех возможных вопросах, достаточно качественную в своем роде комедийную мелодраму:

http://users.livejournal.com/-arlekin-/3201632.html

Коль скоро «Телефон доверия» в афише прижился, логично было со стороны руководства доверить режиссеру продолжение той же — не самой лично для меня интересной, но тоже важной для театра — жанровой линии, и «Механика любви» вписывается в нее вполне, хотя пьеса Зелинской в сравнении с «Телефоном доверия» Чертанова чуть более на первый взгляд замысловатая. Начиная с того, что ее оригинальное название — «Хуманитас Инжиниринг», но для целевой аудитории оно звучит отпугивающе, и его замена оправдана задачами премьеры. Я же под оригинальным названием видел фрагментарный эскиз пьесы в рамках презентационного проекта «Действующие лица» в ШСП:

http://users.livejournal.com/-arlekin-/3315424.html

Там же мне подарили книжку, сборник пьес-финалистов, «Хуманитас инжиниринг» среди них, и перед тем, как пойти на прогон в МХТ, я сдуру решил ее прочитать, чем слегка испортил себе эффект неожиданности, заложенный в фабуле. Зато ознакомившись с материалом, мне легче было оценить работу режиссера и артистов.

Исключительно удачный кастинг — читая пьесу глазами, я главную героиню Леру, копившую годами деньги, чтоб заказать себе в лаборатории идеального мужчину, представлял себе несколько более возрастной и… нервной, экспансивной, что ли, но Мария Карпова своей хрупкостью и эмоциональной подвижностью убеждает вполне. В обеих ипостасях — женщины-робота и просто женщины, секретарши, милой Милы — не менее убедительна Ульяна Кравец. Но коль скоро и пьеса по проблематике скорее «женская», и на соответствующую целевую аудиторию рассчитана, главный вопрос кастинга при работе с ней — выбор исполнителя на единственную мужскую роль, а тут надо признать, сколь ни велик процент талантливых парней в труппе МХТ, но Артура лучше Виктора Хориняка невозможно было бы никаким «инжинирингом» искусственно смоделировать — попадание абсолютное, и по типажу, и по темпераменту, и по пониманию актером того, что именно он играет.

При некотором схематизме и искусственности драматургической конструкции пьеса имеет важное достоинство: точно зафиксированные, будто в процессе «полевых экспериментов» (не удивлюсь, что отчасти так и есть) и обобщенные реакции, как женские, так и мужские — узнаваемых моментов будет очень много. С другой стороны, постановщик, в отличие от «Телефона доверия», не стремится к буквальному «правдоподобию» ситуаций, делает ставку на простые, «эстрадного» плана решения — и от этого спектакль сильно выигрывает. Видео-интермедия с ток-шоу (где на экране в очень колоритных образах на минуту мелькают Артем Волобуев, Янина Колесниченко, Юлия Чебакова, Евгений Сытый, Ростислав Лаврентьев и другие), дописан ли он драматургом, досочинен ли режиссером, смотрится хорошо и уместно встраивается в композицию пьесы, придает ей динамики, потому что так-то она, если честно, несколько многословная, особенно первая, чисто «женская» сцена, успевает утомить.

Минималистская, но стильная сценография (опять Николай Павлов, как и в «Телефоне доверия») сама по себе не слишком выразительна, но не отвлекает внимание — и то хорошо. Главный перевертыш, на котором построена фабула («моделью» в результате оказывается Лера, а Артур — не просто «шефом» конторы «Хуманитас Инжиниринг», но и заказчиком, причем «идеальная» Мила его не устраивает, ему подавай вот такую, всю настоящую и непредсказуемую Леру), автором недодуман и оставляет простор для режиссерских интерпретаций, но режиссер тоже уходит от объяснений. Кроме того, в тексте, несмотря на присущую и пьесе изначально женскую сентиментальность доминирует, мне кажется, все-таки саркастическая интонация, в спектакле она смягчена, разбавлена «чувствительностью» и, не теряя из виду грусть-печаль оставшейся не при делах Милы, развязку основного сюжета, «романа» Артура с Лерой, можно считать хэппи-эндом, в чем спектакль МХТ оказывается адекватен своим прикладным задачам.