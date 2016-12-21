«Мать» («Васса Железнова», 1-й вариант) М.Горького, выпускники Л.Хейфеца, ГИТИС, реж. Дмитрий Акриш

Стараюсь не перехваливать молодежные театральные проекты, и «Мать», уже обласканную, только что сенсацией сезона не провозглашенную, но неформально чуть ли не «культовую», превозносить не буду: в постановке много вторичного, а в ансамбле не все ровно работают — но я сознательно стремился увидеть спектакль, шел на него с большим желанием и о потраченном вечере не сожалею. «Матери» присущи все характерные черты студенческой работы, но кроме того — и осмысленный, по-настоящему творческий подход режиссера к материалу впечатляет, и профессиональная зрелось многих исполнителей налицо. К тому же есть с чем сравнивать — тоже первый, ранний вариант пьесы Горького с начала сезона вошел в репертуар МХТ, и если тамошний спектакль Ольги Ворониной «В.Ж.» выглядит… как если бы Кирилл Серебренников поставил пролетарского классика в духовном театре «Глас», то версия Дмитрия Акриша, пусть и не свободная от претенциозности, куда живее, энергичнее, свободна от избыточных режиссерских «примочек» и актерского надрывного наигрыша, от дидактизма и морализаторства, но при этом, в отличие, например, от «Вассы» Тыщука с Малой Бронной, не лишена юмора. И «мать» здесь — не демоничная старуха Изергиль Ниловна и не возвышенная страдалица, теряющая вместе с семьей и бизнесом почву под ногами, а женщина твердая, средних лет, моложавая, крепкая, оттого ее переживаниям легко поверить: вчерашняя студентка Марина Дегтярева, практически не прибегая к расхожим «примочкам», не превращая свою героиню в карикатуру, фрика, очень точно и аккуратно обозначает все главное, что им с режиссером открылось в образе Вассы.

Конечно, многие конкретные ходи, детали постановки режиссером (он же играет в спектакле Михаила, но актерская его работа, если честно, тут не самая интересная среди прочих) подсмотрены, заимствованы, взяты «с чужого плеча», касается ли это Липы, оказавшейся инвалидом-колясочницей (Александрина Питиримова), или Павла, принимающего душ прямо на сцене (Григорий Южаков, конечно, может себе позволить раздеться, ему есть что показать — но, по правда говоря, ничего такого, чего нельзя было увидеть до этого в десятках других спектаклей). Эффектно падают на сцену яблоки и персонажи ходят по ним, давят, иногда и откусывая от плодов — но чего только в связи с этим не вспоминается, от «Трех сестер» Кригенбурга (там были орехи, еще эффектнее!) до тоже студенческой «Кармен. Этюды» Аллы Сигаловой в Школе-студии МХАТ.

Как ни странно, больше всего подкупили меня в «Матери» не внешние постановочные приемчики, при том что сценка с огнетушителем однозначно запомнится, а работа с текстом пьесы, по его сокращению и адаптации, порой просто филигранная, при том что, не оскорбляя слух, материал «актуализируется», и диалоги, реплики очень естественно звучат в устах молодых артистов (особенно хорош в этом смысле, к примеру, эпизод «панихиды» по Захару, надгробные речи): Акришу удалось из горьковской пьесы, не свободной от морализаторства и идеологии (в меньше степени, чем позднейшая версия, но все равно) извлечь и прям-таки «достоевские» глубины, и одновременно подчеркнуть мелочные трагикомичные изуверства внутрисемейных взаимоотношений в духе, скажем, «Похороните меня за плинтусом», вольно или невольно поставив «Вассу Железнову» в контекст определенной литературной традиции. А стук в финале — заколачивают разоренный дом? забивают крышку гроба? — отсылает и к другой традиции, чеховской. Покоробил же меня неизбежный, видимо, но здесь уж как-то особенно неуместный элемент «интерактива» с призывом к публике встать и почтить персонажа минутой молчания — это грубо, пошло и вообще не нужно.