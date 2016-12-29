Компромисс

«НЮРНБЕРГ», А.Бородин, РАМТ, 2014г. (3)

В РАМТе очень большая (и очень хорошая) труппа. Никак не предполагал, что это может быть недостатком, но произошло именно так. Второй план забил первый. Большая, постоянно переодевающаяся, поющая и пляшущая массовка оттянула на себя слишком много внимания, заняла слишком много времени. Спектакль небольшой продолжительности, в одно действие. Скороговоркой изложили экспозицию, пунктиром разыграли эпизоды судебного дела, кратко напомнили информацию к размышлению, собственно на размышления времени не хватило, и перешли к решающему заседанию суда и постановляющей части (для зрителей). Постановили, что ценности выше целесообразности. Бескомпромиссно осудили компромиссы.

Может быть для Центрального детского театра такая прямота и сгодилась бы, но не для Российского молодежного театра. При этом сам спектакль как раз утверждает путь театрального компромисса, заключает сделку со зрелищностью в ущерб содержательности. Театрально-бескомпромиссная «Демократия» одержала победу над «Нюрнбергом» по всем статьям.

Понятно, что вся эта массовая развлекуха (песенки, чечетка, кабареточные номера и оперные хоры) поставлена специально, для контрастного фона к серьезному процессу. Массовка работает на серьезную идею (уставшим от войны людям хотелось поскорее забыть об ужасах и научится снова радоваться жизни), но спектакль она убила.

Судебный процесс (очень интересный и неоднозначный, если его разобрать всерьез) потерялся на фоне шоу. А исполнитель главной роли судьи Гришин потерялся на фоне более ярких партнеров — Редько (адвоката) и Исаева (подсудимого).