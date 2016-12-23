«Ивонна, принцесса Бургундская, или караси в сметане» МТЦ «Вишневый сад»

Спектакль Московского театрального центра «Вишневый сад» выбирала по названию: мне очень нравится пьеса Витольда Гомбровича, я очень любила «Ивонну» театра Эрмитаж в постановке Алексея Левинского. Там, помимо всего, играли очень сильные актеры, но после ухода из жизни незабываемого Короля — Геннадия Храпункова — спектакль был снят с репертуара. А вот постановку Мирзоева в Вахтанговском я пропустила: не понравилось по описанию то, что происходило на сцене. Теперь, видимо, все же настал черед других «Ивонн».

Режиссер Ольга Левковская отталкивается от театральной природы абсурдизма и формальной «сказочности» места действия и персонажей, и в итоге у нее получился спектакль в стиле европейской сказки: декорации королевского дворца, Король, Королева и Принц в соответствующих костюмах как будто прибыли из детского спектакля. Предновогодняя атмосфера это впечатление усиливает. Получилась «Золушка» навыворот — когда скромная и непохожая на других девушка оказывается во дворце, а Принц, вместо того чтобы оценить эти ее качества, начинает над ней издеваться. Несколько жаль, что это зеркальное сходство не акцентировано в спектакле, которому не хватает жесткости, получилась бы интересная трактовка.

Если Ольга Левитина в спектакле Эрмитажа играла свою героиню парадоксально, наделив ее глубинным знанием мира и человеческой природы, которое обычно приписываются юродивым, то здесь мы видим, скорее, девушку-аутиста, образ цельный, но однокрасочный. Больное общество отторгает инвалидов, потому что они мешают его беззаботному существованию, а также давят на бессознательное: вытаскивают наружу чувство вины и воспоминания о недостойных поступках. Именно этот эффект работает в спектакле. Он действительно производит двойственное впечатление: по форме — детская сказка, по содержанию… сказка для взрослых, с элементами сатиры, но с приглушенным звучанием главной гуманистической темы. Потому воспринимается зрителями легко и хорошо.

Мне же эта «Ивонна» остро напомнила давнюю, эрмитажную, и вдобавок захотелось посмотреть недавнюю премьеру театра Наций по этой же пьесе.