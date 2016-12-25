«Иванов», театр Наций, реж. Тимофей Кулябин, премьера

«Иванов» для меня — культовая пьеса: с постановки Олега Ефремова в тогдашнем МХАТе много лет назад началось мое театральное фанатство. Там играли великолепные Евстигнеев (Шабельский), Невинный (Боркин), Алексей Попов (Лебедев); роль Сарры по очереди исполняли Екатерина Васильева и Ирина Мирошниченко, а Ивановым был Смоктуновский. Его герой в мешковатом светлом костюме неприкаянно бродил по сцене в декорациях Давида Боровского (впоследствии его сын будет сценографом бутусовского спектакля, сохранив преемственность с тем, давним). Естественно, я смотрела спектакль много раз. Потом видела в Ленкоме Иванова-Леонова и Сарру-Чурикову (которая забила всех своей энергетикой), потом, уже спустя много лет, недолговечный спектакль Бутусова…

Думаю, для театра Наций эта пьеса тоже стала знаковой, и актеры в ней участвуют из числа лучших. Вместо простой программки — целый буклет, хорошо оформленный, с большим количеством информации о прошлых постановках «Иванова» и отрывками из статей о них.

Главное режиссерское решение, которое определяет весь спектакль — перенесение действия в современность. Безо всякой условности, временнОй неопределенности: декорации и костюмы подчеркнуто реалистичны, музыкальные шлягеры и песни под гитару — из нашего времени, а разговоры о финансах и застольный бытовой антисемитизм тоже абсолютно вписываются в современные дни. Думаю, некоторые зрители, пришедшие на спектакль неподготовленными, вполне могли решить, что Чехов тут ни при чем, что это пьеса из нашей жизни. Удивительно, но текст совершенно не сопротивляется. Я знаю его чуть ли не наизусть и невольно фиксировала все отклонения и купюры, так что респект «драматургу проекта» Роману Должанскому: работа по «переводу» была проведена очень тонко, практически без потерь. Респект режиссеру за измененный финал: он почти вернул тот, что изначально был задуман Чеховым, а сейчас выглядит намного правдоподобнее, чем тот, к которому мы привыкли.

Персонажи в целом очень убедительны, особенно, Сарра-Хаматова (чахотку Сарры закономерно заменили на рак), Лебедев-Гордин, Шурочка-Боярская (современная самоуверенная девушка, взрослым голосом произносящая банальности, что не отменяет искренности переживаний).

Иванов Евгения Миронова — человек, чья молодость пришлась на 90-е, время надежд для многих. Надежды не оправдались, победу в обществе одержали обыватели и хапуги, вместо Иванова борцом за правду и справедливость становится молодой доктор Львов — пародия на главного героя.

В отличие от аналогичных персонажей Хабенского, Иванов не пьет (пьют другие, и много), страдает на трезвую голову. Это тонкий и мягкий человек, у которого не хватает сил разозлиться даже на себя, а роковые для Сарры слова он произносит как-то неуверенно, вполголоса.

По общему впечатлению: спектакль, как ни странно, будет пользоваться успехом у зрителей, которые хотят, чтобы все было «по Чехову» (осовременивание в данном случае никого не оскорбит), и у критиков, которые любят ясные режиссерские высказывания (тут уж яснее некуда). Ему явно не хватает метафизики, глубины: все слишком точно, узнаваемо и предсказуемо. Собственно, эта точность и сыграла с ним злую шутку: произошло калькирование действительности, того, что «за окном». К тому же сатира (там много смешного) дается слишком «в лоб». То есть спектакль хороший, но идти на него второй раз не имеет смысла — даже ради Вержбицкого, который играет в другом составе и нам не достался.