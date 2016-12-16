И еще один текст.

Моя рецензия на спектакль «Сатирикона» «Человек из ресторана» по повести Ивана Шмелева. В главной роли Константин Райкин. Режиссер Егор Перегудов.

«Скороходов наталкивается на человека, себе подобного, видящего свою суть, суть своей веры — в способности принять ответственность за весь мир. Религиозность тут шмелевская, тихая и мирная, оппозиционная к государственному православию образца 2015 года: сила веры — в доброте и милости к падшему, милосердии к гонимому, в благоволении. Старик спас мальчика как скитальца, оставив его в подвале своей лавки перед образком как перед совестью.»