«Бал вампиров» М.Кунце-Дж.Стейнмана, реж. Корнелиус Балтус в МДМ

Опять не удалось совместить два принципиальных для меня фактора: я бы не пошел вечером на спектакль, который можно в любые выходные посмотреть днем, но при этом мне очень хотелось попасть на состав с Иваном Ожогиным, которого я видел в «Призраке оперы» и остался под большим впечатлением.

Составы, однако, заранее не объявляют, и в результате я смотрел «Бал вампиров» с Кролоком-Александром Сухановым, но мне сказали, что его тоже стоит увидеть (а вот остальные варианты, говорят — уже не стоит), и действительно: фактурный, с насыщенным тембром, красивыми низкими обертонами. Впрочем, и Кролок, и профессор Абронсиус, чей имидж сделан «под Эйнштейна» — образы-маски, колоритные, но плоские. Для меня же «Бал вампиров» неожиданно оказался историей Альфреда, ассистента профессора, и Сары, дочки хозяина постоялого двора Шагала. А точнее, в первую очередь Альфреда, скромного, стеснительного, малоопытного юноши, который взрослеет, преодолевая, как положено, испытания и искушения, но до последнего сохраняя чистоту нрава. Конечно, и его персонаж отчасти утрирован, иначе он бы совершенно выбивался из общей стилистики — тем не менее среди вампиров и еще более фриковых крестьян, в компании полусумасшедшего патрона-ученого Альфред — единственный нормальный, настоящий, живой человек.

Оттого, правда, развязка сюжета (Сара, превращенная Кролоком в вампиршу, на пути к бегству с Альфредом кусает его — и общая танцевальная кода разыгрывается уже на фоне огней нью-йоркских небоскребов) смотрится куцей — резцы кровососа персонажу Александра Казьмина не идут, уж очень он по-человечески симпатичный. Тогда как Сара-Елена Газаева ним кажется не по годам блядовитой, в духе «восемнадцать мне почти — так целуй меня везде», и в замок Кролока она устремляется, не дьявольским наущением ведомая, а из злостного бабского любопытства, если не выразиться грубее — ну по крайней мере я героиню воспринял так. При этом героиня, чистюля такая, постоянно принимает ванну (в первом акте, на постоялом дворе отца — обычная деревянная лоханка, во втором, у графа в замке, уже роскошная купальня с мыльной пенной), обозначая наготу с помощью боди телесного цвета — скидку на статус «семейного» спектакль, я понимаю, делать надо, и подобные «происки цензуры» в мюзикле меня коробят меньше, чем черные труселя-боксеры на героях авангардных постановок по Достоевскому или Гомбровичу, а все равно нелепы подобные компромиссы.

Но вот Альфред — правда очень трогательный, инфантильный, и вместе с тем твердый, способный на поступок. По-моему я уже где-то раньше видел этого артиста Казьмина, может в студенческих спектаклях, может на драматических сценах — голос у него, кстати, не супер, ну то есть вполне приличный лирический тенор, но без откровений, и пожалуй, в драме он был бы еще интереснее (а одно другому не мешает, Балалаев же прекрасно работает у Гинкаса, хотя знают его больше по мюзиклам). В целом — качественный, несколько грубоватый, на мой вкус, музыкально-театральный блокбастер, «мультяшный» в меньшей степени, чем «Красавица и чудовище», но, особенно в «деревенских» эпизодах первого акта, излишне «лубочный».

Песенки симпатичные, я так и не попал на спектакль питерской музкомедии (в Москву же его не привозили) и сам материал «Бала вампиров» услышал только сейчас впервые — ожидал большего этнографического колорита — румынского, венгерского, еврейского, славянского (антураж позволяет), а тут в достойной, но однообразной бродвейской жвачке скорее обнаружишь музыкальные реминисценции к оперной классике (к примеру, сольный номер «позитивиста» Абронсиуса в первом акте явственно отсылает к ариям-скороговоркам комических персонажей из опер Россини), нежели к фольклору — ну да мюзикл-то «лицензионный». Русскоязычный текст Сусанны Цирюк (раньше она сама много ставила по провинциальным музкомедиям, но давно ее новых спектаклей не видно в Москве) простоват, с ущербным подбором лексики и корявыми рифмами, но много выигрывает в сравнении в этом плане с оригинальными русскоязычными мюзиклами, либретто которых будто пропущено через электронный переводчик с китайского — здесь и запоминающихся ляпов нет, и общий уровень виршей не за гранью санитарных норм.

Бальные танцы во втором акте меня смутили: вампирская массовка двигается, да и выглядит как сборище зомби, а зомби — это, простите, совсем из другой оперы! Гомосексуальный мотив обозначен, но не развит, внезапная влюбленность (правильнее — спонтанное влечение) сына графа в Альфреда — все любят Альфреда — подана в исключительно комическо-гротесковом, буффонном ключе: понятно, что опять-таки «семейное» культурно-зрелищное мероприятие диктует свои законы — но в таком случае логичнее вовсе без гей-темы обойтись, чем сводить ее к дешевому травести (а графский сынок и по имиджу ближе к масскультовому образчику эльфа, или начинающего злого мага, а не вампира: длинноволосый манерный блондин — в кого ж он уродился такой? уж явно не в папу!). А ведь общий посыл — вампиры рулят! — настраивает на то, что и у этого персонажа должна быть своя сколько-нибудь развитая сюжетная линия (вампирская и гомосексуальная тематика в культуре связаны давно и тесно) — но этого нет. И в целом пафос торжества романтической иронии над грошовым морализмом, с одной стороны, и одновременно «научным» позитивизмом, с другой, в спектакле меня при более благоприятных обстоятельствах, наверное, покоробил бы, однако в ситуации тотального засилья православной духовности он здесь ощущается как спасительный.